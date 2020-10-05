Мечта дала трещину: евродепутаты объяснили, для кого могут отменить безвиз

Трое депутатов Европарламента написали открытое письмо председателю фракции Слуга народа Давиду Арахамии, в котором напомнили украинской власти предвыборные обещания и пригрозили отменой безвизового режима с ЕС для олигархов и политиков.

— Около 17 месяцев назад президент Владимир Зеленский и ваша команда приходят к власти с двумя важными обещаниями — борьба с коррупцией и восстановление мира и территориальной целостности, — говорится в обращении, которое подписали евродепутаты Виола фон Крамон, Михаэль Галлер и Раса Юкневичене.

По словам евродепутатов, “мечта” Слуги народа “через 17 месяцев дала трещины, многие из которых в партии Слуга народа”.

Некоторые нардепы крупнейшей фракции в Верховной Раде распространяют дезинформацию Кремля, организуя нападения на независимые учреждения, такие как НБУ, НАБУ и САП.

— Те же члены не чураются дружить с олигархами и “неприкосновенными” или публичного выступать за разрыв связей с ЕС, — говорится в обращении.

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Макрофинансовая помощь и безвиз под угрозой

Проблемы в борьбе с коррупцией угрожают Украине, в частности, потерей макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд, отметили евродепутаты.