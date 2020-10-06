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Факти / Україна / Політика

Угода про асоціацію та стан реформ: у Брюсселі відбудеться саміт Україна-ЄС

22-й саміт між ЄС та Україною, який відбудеться 6 жовтня – це перший реальний двосторонній саміт, проведений у Брюсселі від моменту початку пандемії Covid-19.

Це також перший двосторонній саміт Україна-ЄС за участю президента Європейської Ради Шарля Мішеля і високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Боррелля, який представлятиме Європейську комісію. Україну представлятиме президент Володимир Зеленський.

Лідери розглянуть двосторонні відносини, зокрема:

  • соціально-економічні наслідки пандемії Covid-19 і підтримку України з боку ЄС;
  • наступні кроки в реалізації Угоди про асоціацію, зокрема, поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі;
  • стан реформ в Україні;
  • конфлікт на сході України, останні події в Білорусі та інші регіональні та зовнішньополітичні питання.
  • Очікується, що саміту передуватиме двостороння зустріч Мішеля із Зеленським. Початок саміту заплановано на 16.30.

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Президент Єврокомісії не візьме участь у саміті

На заході не буде присутній, як планувалося раніше, президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйен, яка контактувала нещодавно з носієм коронавірусу.

Незважаючи на негативний результат тесту на коронавірус, фон дер Ляйен вирішила залишитися на самоізоляції до вечора вівторка.

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