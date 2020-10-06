Угода про асоціацію та стан реформ: у Брюсселі відбудеться саміт Україна-ЄС

22-й саміт між ЄС та Україною, який відбудеться 6 жовтня – це перший реальний двосторонній саміт, проведений у Брюсселі від моменту початку пандемії Covid-19.
Це також перший двосторонній саміт Україна-ЄС за участю президента Європейської Ради Шарля Мішеля і високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Боррелля, який представлятиме Європейську комісію. Україну представлятиме президент Володимир Зеленський.
Лідери розглянуть двосторонні відносини, зокрема:
- соціально-економічні наслідки пандемії Covid-19 і підтримку України з боку ЄС;
- наступні кроки в реалізації Угоди про асоціацію, зокрема, поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі;
- стан реформ в Україні;
- конфлікт на сході України, останні події в Білорусі та інші регіональні та зовнішньополітичні питання.
- Очікується, що саміту передуватиме двостороння зустріч Мішеля із Зеленським. Початок саміту заплановано на 16.30.
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Президент Єврокомісії не візьме участь у саміті
На заході не буде присутній, як планувалося раніше, президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйен, яка контактувала нещодавно з носієм коронавірусу.
Незважаючи на негативний результат тесту на коронавірус, фон дер Ляйен вирішила залишитися на самоізоляції до вечора вівторка.