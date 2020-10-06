Украина показывает себя серьезным партнером ЕС и готова к саммиту – Зеленский

Развитие антикоррупционной системы в Украине позволяет говорить о том, что наша страна хорошо подготовилась к проведению саммита Украина-ЕС в Брюсселе 6 октября.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Politico Europe, которое состоялось 3 октября 2020 года, и добавил, что Украина показывает себя серьезным партнером ЕС.

Также Зеленский отметил принятие ряда важных законов, в частности, земельной реформы.

— Мы проголосовали, наконец, законы об электронных коммуникациях, законы о донорстве крови. Уже рассматривается законопроект о водном транспорте в Украине. У нас проголосованы также важные законы о концессии, о дерегуляции. Они не популистские. Также – сложные реформы, которые поддерживает ЕС, в частности земельная. Вы не знаете, какой сложной оказывается имплементация земельной реформы. 30 лет, на протяжении всей нашей независимости, никто не мог проголосовать за эту реформу, — подчеркнул он.

Зеленский о санкциях и другой помощи ЕС

Зеленский отметил, что санкции ЕС против Российской Федерации играют важную роль в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

В то же время президент считает, что западные партнеры могут еще больше помочь Украине, открыв доступ к рынкам ЕС и введя “промышленный безвиз”.

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Зеленский о борьбе с пандемией Covid-19

Украинский президент заявил, что Украина готова помочь ЕС в борьбе с коронавирусом, организовав производство возможной вакцины на своих предприятиях.

— Украина уже показала, как в сложный момент с Covid-19 мы помогали с изготовлением антисептика, его поставками, — отметил он.

Саммит Украина-ЕС в Брюсселе

6 октября в 16.30 состоится 22-й саммит между ЕС и Украиной, участниками которого станут президент Европейского Совета Шарль Мишель, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррелль и президент Украины Владимир Зеленский.

Ожидается, что саммиту будет предшествовать двусторонняя встреча Мишеля с Зеленским.