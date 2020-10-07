PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Юморист, волонтер и кандидат в мэры Киева. Что известно о Сергее Притуле

Сергей Притула идет в мэры Киева от в политической партии Голос.

Решение о выдвижении его кандидатуры партия приняла 11 августа.

На осенних выборах мэра Киева общественный деятель, телеведущий и волонтер Сергей Притула составит конкуренцию действующему мэру Виталию Кличко.

Читайте: Не понимаю сравнений с Зеленским: Притула о выборах мэра Киева и главных оппонентах

Биография Сергея Притулы

Сергей Притула: биография, программа и рейтинг кандидата на пост мэра Киева

Родился в 1981 году в городе Збараж Тернопольской области.

В конце 1990-х поступил в Тернопольскую академию народного хозяйства, много времени уделял КВН, художественной самодеятельности, был членом многих молодежных объединений.

В 2000-2001 году жил в Лондоне, где сначала учился, а потом начал работать в разных сферах (грузчик, помощник на кухне в ресторане, строитель, официант).

После возвращения в Украину продолжил обучение и гастролировал с командой КВН.

Уже в 2002 году начинает карьеру на телевидении. В течение всего времени успел поработать на таких каналах, как ICTV, Интер, Новый канал, СТБ и UA Перший.

В 2006-2009 годах снимался в известном проекте Comedy Club Украина.

Сергей Притула: биография, программа и рейтинг кандидата на пост мэра Киева

Наибольшую популярность принесло 100-серийное скетч-шоу Файна Юкрайна (2008-2010), снятое и спродюсированное совместно с юмористом Андреем Молочным.

Вскоре стал идейным вдохновителем и одним из участников развлекательного шоу Варьяты, которое впервые появилось на телевидении в 2016 году.

С 2017 года — постоянный ведущий украинского нацотбора на Евровидение.

В конце 2018 года стал ведущим проекта Новые лидеры на телеканале ICTV.

Озвучил ряд зарубежных мультфильмов, является обладателем четырех наград премии Телетриумф.

С начала боевых действий на Донбассе занимается волонтерской деятельностью — по состоянию на начало 2020 года благодаря ему на нужды армии было передано около 40 млн грн.

Сергей Притула: биография, программа и рейтинг кандидата на пост мэра Киева

Кроме помощи украинским военным на Востоке, за свой счет содержит реабилитационный центр для пострадавших от войны в Тернополе.

Награжден орденами За заслуги III степени и Народный Герой Украины.

В браке с первой женой родился сын Дмитрий.

Сейчас женат во второй раз, с женой Екатериной воспитывают общую дочь Соломию.

Программа кандидата в мэры Сергея Притулы

Девиз предвыборной кампании Притулы — Киев без напрягов. В своей программе он акцентирует внимание на решении проблем хаотичной застройки города, ненадлежащей транспортной развязки, недостаточного количества парковочных мест, отсутствия возможностей реализовать бизнес-потенциал.

Кандидат обещает наладить работу общественного транспорта, построить новые парки и зоны отдыха, создать дополнительные рабочие места.

Несколько ключевых тезисов из программы:

  • умное планирование без агрессивной застройки;
  • современные дорожные развязки без пробок;
  • парковки в городе должны быть упорядочены;
  • возможность реализовать собственный бизнес-потенциал;
  • рабочие места для молодежи, людей в возрасте 40-60 лет и лиц с инвалидностью;
  • современные общественные пространства, где люди смогут как отдохнуть, так и поработать;
  • гармоничное развитие дорог и общественного транспорта;
  • развитие новых районов и зон отдыха.

Рейтинг Сергея Притулы

По результатам опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг в течение 4-9 сентября, за Сергея Притулу готовы проголосовать 9,8% киевлян, которые определились с кандидатом и планируют идти на выборы. Он занимает второе место, уступая лишь действующему мэру города Виталию Кличко.

Аудитория опроса — жители города Киева от 18 лет, выборочная совокупность — 1 200 респондентов. Метод опроса — личное формализованное интервью. Ошибка репрезентативности исследования — не более 2,8%.

Выборы мэра Киева 2020

25 октября 2020 года киевляне будут избирать мэра города. В гонке принимают участие кандидаты от ключевых партий — Слуга народа, Батькивщина, ЕС, ОПЗЖ.

Участвует выборы и действующий мэр Виталий Кличко, он представляет партию Удар.

Полный список кандидатов на пост мэра Киева смотрите на Фактах ICTV.

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх