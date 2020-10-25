25 октября в Украине состоялись местные выборы, на которых украинцы выбирали депутатов местных органов самоуправления.

Также на них выбирали мэров. И результаты экзитпола показывают, что во многих крупных городах может состояться второй тур выборов.

Прогнозируемая явка на выборах составляет около 40% граждан, однако окончательных данных пока нет.

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Лидерами среди городских глав стали:

Виталий Кличко — 47,8%;

Александр Попов — 8,6%.

В горсовет Киева проходят семь партий:

УДАР Виталия Кличко -19,74%;

Европейская Солидарность — 17,76%;

Слуга народа — 10,28%;

Батькивщина — 8,61%;

Опозиционная платформа — За жизнь — 7,77%;

Единство Олександра Омельченко — 5,94%;

Голос — 5,65%.

Во второй тур в Одессе вышли:

Геннадий Труханов — Доверяй делам (34,40%);

Николай Скорик — Оппозиционная платформа — За жизнь (17,93%).

В городской совет Одессы попадают:

Доверяй делам — 23,77%;

Оппозиционная платформа — За жизнь — 22,38%;

Слуга народа — 15,95%:

Европейская солидарность — 12,72%;

Партия Шария — 7,63%.

В Харькове среди лидеров на должность городского главы:

Геннадий Кернес — 57,9%;

Александр Фельдман — 12,12% голосов.

Второй тур выборов мэра в городе не состоится, поскольку Кернес набрал больше 50% голосов.

Читайте: Явка на местных выборах в Украине 2020

В городской совет Харькова попадут политические силы:

Блок Кернеса — Успешный Харьков — 39,52%;

Опозиционная платформа — За жизнь — 16,99%;

Слуга народа — 12,39%;

Европейская солидарность — 9,17%;

Партия Шария — 6,41%;

Блок Светличной — Разом — 5,42%.

В Мариуполе больше всего голосов на выборах городского главы набрали:

Вадим Бойченко (Блок Вадима Бойченко) — 69,05%;

Владимир Клименко (Оппозиционная платформа — За жизнь) — 23,71%.

В горсовет предварительно проходят:

Блок Вадима Бойченко — 45,96%;

Оппозиционная платформа — За жизнь — 30,69%;

Партия Шария — 6,56%;

Слуга народа — 6,28%.

Городским главой в Днепре может стать:

Борис Филатов — (Пропозиция) — 44.47%;

Загид Краснов — (Общественная сила) — 14.44%.

В горсовет Днепра предварительно проходят:

Пропозиция — 28.33%;

Оппозиционная платформа — За жизнь — 17.15%;

Слуга народа — 15.21%;

Общественная сила — 10.44%;

Европейская солидарность — 7.50%;

Блок Вилкула Украинская перспектива — 5.24%

Городским главой в Черкассах может стать:

Анатолий Бондаренко (За майбутнє) — 32,66%

Виктор Евпак (Голос) — 19,84%

Виталий Ильченко (Слуга народа) — 17,80%

В горсовет Черкасс предварительно проходят:

Слуга народа — 20,68%

Оппозиционная платформа — За жизнь — 13,32%

Голос — 12,05%

Городским главой во Львове может стать:

Андрей Садовой (Самопоміч) — 41,12%

Олег Синютка (Европейская солидарность) — 27,38%

Руслан Кошулинский (Свобода) — 9,98%

В горсовет Львова предварительно проходят:

Европейская солидарность — 30,74%

Самопоміч — 24,12%

Голос — 9,78%

Студия Савика Шустера совместно с телеканалом Украины 24 провели собственные экзит-полы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде.

Также используется инструментарий социологической компании Liberty Report.

Более 1 500 интервьюеров работают на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получают данные от социологов. Опрос проводится путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки — 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

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