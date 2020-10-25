25 октября в Украине состоялись местные выборы, на которых украинцы выбирали депутатов местных органов самоуправления.
Также на них выбирали мэров. И результаты экзитпола показывают, что во многих крупных городах может состояться второй тур выборов.
Прогнозируемая явка на выборах составляет около 40% граждан, однако окончательных данных пока нет.
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Результаты экзитпола в Киеве
Лидерами среди городских глав стали:
- Виталий Кличко — 47,8%;
- Александр Попов — 8,6%.
В горсовет Киева проходят семь партий:
- УДАР Виталия Кличко -19,74%;
- Европейская Солидарность — 17,76%;
- Слуга народа — 10,28%;
- Батькивщина — 8,61%;
- Опозиционная платформа — За жизнь — 7,77%;
- Единство Олександра Омельченко — 5,94%;
- Голос — 5,65%.
Результаты экзитпола в Одессе
Во второй тур в Одессе вышли:
- Геннадий Труханов — Доверяй делам (34,40%);
- Николай Скорик — Оппозиционная платформа — За жизнь (17,93%).
В городской совет Одессы попадают:
- Доверяй делам — 23,77%;
- Оппозиционная платформа — За жизнь — 22,38%;
- Слуга народа — 15,95%:
- Европейская солидарность — 12,72%;
- Партия Шария — 7,63%.
Результаты экзитпола в Харькове
В Харькове среди лидеров на должность городского главы:
- Геннадий Кернес — 57,9%;
- Александр Фельдман — 12,12% голосов.
Второй тур выборов мэра в городе не состоится, поскольку Кернес набрал больше 50% голосов.
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В городской совет Харькова попадут политические силы:
- Блок Кернеса — Успешный Харьков — 39,52%;
- Опозиционная платформа — За жизнь — 16,99%;
- Слуга народа — 12,39%;
- Европейская солидарность — 9,17%;
- Партия Шария — 6,41%;
- Блок Светличной — Разом — 5,42%.
Результаты экзитпола в Мариуполе
В Мариуполе больше всего голосов на выборах городского главы набрали:
- Вадим Бойченко (Блок Вадима Бойченко) — 69,05%;
- Владимир Клименко (Оппозиционная платформа — За жизнь) — 23,71%.
В горсовет предварительно проходят:
- Блок Вадима Бойченко — 45,96%;
- Оппозиционная платформа — За жизнь — 30,69%;
- Партия Шария — 6,56%;
- Слуга народа — 6,28%.
Результаты экзитпола в Днепре
Городским главой в Днепре может стать:
- Борис Филатов — (Пропозиция) — 44.47%;
- Загид Краснов — (Общественная сила) — 14.44%.
В горсовет Днепра предварительно проходят:
- Пропозиция — 28.33%;
- Оппозиционная платформа — За жизнь — 17.15%;
- Слуга народа — 15.21%;
- Общественная сила — 10.44%;
- Европейская солидарность — 7.50%;
- Блок Вилкула Украинская перспектива — 5.24%
Результаты экзитпол в Черкассах
Городским главой в Черкассах может стать:
- Анатолий Бондаренко (За майбутнє) — 32,66%
- Виктор Евпак (Голос) — 19,84%
- Виталий Ильченко (Слуга народа) — 17,80%
В горсовет Черкасс предварительно проходят:
- Слуга народа — 20,68%
- Оппозиционная платформа — За жизнь — 13,32%
- Голос — 12,05%
Результаты экзитпол во Львове
Городским главой во Львове может стать:
- Андрей Садовой (Самопоміч) — 41,12%
- Олег Синютка (Европейская солидарность) — 27,38%
- Руслан Кошулинский (Свобода) — 9,98%
В горсовет Львова предварительно проходят:
- Европейская солидарность — 30,74%
- Самопоміч — 24,12%
- Голос — 9,78%
Студия Савика Шустера совместно с телеканалом Украины 24 провели собственные экзит-полы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде.
Также используется инструментарий социологической компании Liberty Report.
Более 1 500 интервьюеров работают на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получают данные от социологов. Опрос проводится путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки — 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).
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