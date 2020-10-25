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Факты / Украина / Политика

Местные выборы 2020: результаты экзитпола в Украине

25 октября в Украине состоялись местные выборы, на которых украинцы выбирали депутатов местных органов самоуправления.

Также на них выбирали мэров. И результаты экзитпола показывают, что во многих крупных городах может состояться второй тур выборов.

Прогнозируемая явка на выборах составляет около 40% граждан, однако окончательных данных пока нет.

Читайте: Онлайн трансляция выборов в Украине 2020

Результаты экзитпола в Киеве

Лидерами среди городских глав стали:

  • Виталий Кличко — 47,8%;
  • Александр Попов — 8,6%.

В горсовет Киева проходят семь партий:

  • УДАР Виталия Кличко -19,74%;
  • Европейская Солидарность — 17,76%;
  • Слуга народа — 10,28%;
  • Батькивщина — 8,61%;
  • Опозиционная платформа — За жизнь — 7,77%;
  • Единство Олександра Омельченко — 5,94%;
  • Голос — 5,65%.

Результаты экзитпола в Одессе

Во второй тур в Одессе вышли:

  • Геннадий Труханов — Доверяй делам (34,40%);
  • Николай Скорик — Оппозиционная платформа — За жизнь (17,93%).

В городской совет Одессы попадают:

  • Доверяй делам — 23,77%;
  • Оппозиционная платформа — За жизнь — 22,38%;
  • Слуга народа — 15,95%:
  • Европейская солидарность — 12,72%;
  • Партия Шария — 7,63%.

Результаты экзитпола в Харькове

В Харькове среди лидеров на должность городского главы:

  • Геннадий Кернес — 57,9%;
  • Александр Фельдман — 12,12% голосов.

Второй тур выборов мэра в городе не состоится, поскольку Кернес набрал больше 50% голосов.

Читайте: Явка на местных выборах в Украине 2020

В городской совет Харькова попадут политические силы:

  • Блок Кернеса — Успешный Харьков — 39,52%;
  • Опозиционная платформа — За жизнь — 16,99%;
  • Слуга народа — 12,39%;
  • Европейская солидарность — 9,17%;
  • Партия Шария — 6,41%;
  • Блок Светличной — Разом — 5,42%.

Результаты экзитпола в Мариуполе

В Мариуполе больше всего голосов на выборах городского главы набрали:

  • Вадим Бойченко (Блок Вадима Бойченко) — 69,05%;
  • Владимир Клименко (Оппозиционная платформа — За жизнь) — 23,71%.

В горсовет предварительно проходят:

  • Блок Вадима Бойченко — 45,96%;
  • Оппозиционная платформа — За жизнь — 30,69%;
  • Партия Шария — 6,56%;
  • Слуга народа — 6,28%.

Результаты экзитпола в Днепре

Городским главой в Днепре может стать:

  • Борис Филатов — (Пропозиция) — 44.47%;
  • Загид Краснов — (Общественная сила) — 14.44%.

В горсовет Днепра предварительно проходят:

  • Пропозиция — 28.33%;
  • Оппозиционная платформа — За жизнь — 17.15%;
  • Слуга народа — 15.21%;
  • Общественная сила — 10.44%;
  • Европейская солидарность — 7.50%;
  • Блок Вилкула Украинская перспектива — 5.24%

Результаты экзитпол в Черкассах

Городским главой в Черкассах может стать:

  • Анатолий Бондаренко (За майбутнє) — 32,66%
  • Виктор Евпак (Голос) — 19,84%
  • Виталий Ильченко (Слуга народа) — 17,80%

В горсовет Черкасс предварительно проходят:

  • Слуга народа — 20,68%
  • Оппозиционная платформа — За жизнь — 13,32%
  • Голос — 12,05%

Результаты экзитпол во Львове

Городским главой во Львове может стать:

  • Андрей Садовой (Самопоміч) — 41,12%
  • Олег Синютка (Европейская солидарность) — 27,38%
  • Руслан Кошулинский (Свобода) — 9,98%

В горсовет Львова предварительно проходят:

  • Европейская солидарность — 30,74%
  • Самопоміч — 24,12%
  • Голос — 9,78%

Студия Савика Шустера совместно с телеканалом Украины 24 провели собственные экзит-полы в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Николаеве, Виннице, Черкассах и Ужгороде.

Также используется инструментарий социологической компании Liberty Report.

Более 1 500 интервьюеров работают на 554 избирательных участках. 70 операторов колл-центра в течение дня получают данные от социологов. Опрос проводится путем анкетирования (face to face) на выходах из избирательных участков. Предельная ошибка выборки — 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).

Новость дополняется

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