Сергій Притула: біографія, програма і рейтинг кандидата на пост мера Києва

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори 2020. На пост мера Києва свою кандидатуру висунув Сергій Притула (Голос). За даними екзит-полу він набрав 8,3% голосів.
Нині рейтинг очолює чинний мер Києва Віталій Кличко, набравши 47,8% голосів.
Партія Голос вирішила висунути Притулу на місцеві вибори у Києві 11 серпня.
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Біографія Сергія Притули
Народився у 1981 році в місті Збараж Тернопільської області.
Наприкінці 1990-х вступив до Тернопільської академії народного господарства, багато часу приділяв КВК, художній самодіяльності, був членом багатьох молодіжних об’єднань.
У 2000-2001 році мешкав у Лондоні, де спочатку навчався, а згодом почав працювати за різними професіями (вантажник, помічник на кухні в ресторані, будівельник, офіціант).
Після повернення в Україну продовжив навчання та гастролював з командою КВК.
Вже у 2002 році розпочинає кар’єру на телебаченні. Протягом всього часу встиг попрацювати на таких каналах, як ICTV, Інтер, Новий канал, СТБ та UA Перший.
У 2006-2009 роках знімався у відомому проекті Comedy Club Україна.
Найбільшої популярності принесло 100-серійне скетч-шоу Файна Юкрайна (2008-2010), зняте та спродюсоване спільно з гумористом Андрієм Молочним.
Згодом став ідейним натхненником та одним із учасників розважального шоу Вар’яти, яке вперше з’явилося на телебаченні у 2016 році.
З 2017 року – постійний ведучий українського нацвідбору до Євробачення.
Наприкінці 2018 року став ведучим проекту Нові лідери на телеканалі ICTV.
Озвучив низку зарубіжних мультфільмів, є володарем чотирьох нагород премії Телетріумфу.
Від початку бойових дій на Донбасі займається волонтерською діяльністю – станом на початок 2020 року на потреби армії було передано близько 40 млн грн.
Окрім допомоги українським військовим на Сході, власним коштом утримує реабілітаційний центр для постраждалих від війни у Тернополі.
Нагороджений орденами За заслуги III ступеня та Народний Герой України.
У шлюбі з першою дружиною народився син Дмитро.
Наразі одружений вдруге, з жінкою Катериною виховують спільну доньку Соломію.
Програма кандидата у мери Сергія Притули
Девіз передвиборчої кампанії Притули – Київ без напрягів. У своїй програмі він акцентує увагу на вирішенні проблем хаотичної забудови міста, неналежної транспортної розв’язки, недостатньої кількості паркувальних місць, відсутності можливостей реалізувати бізнес-потенціал.
Кандидат обіцяє налагодити роботу громадського транспорту, побудувати нові парки та зони відпочинку, створити додаткові робочі місця.
Кілька ключових тез з програми:
- розумне планування без хижацької забудови;
- сучасні дорожні розв’язки без заторів;
- паркування в місті має бути упорядкованим;
- можливість реалізувати власний бізнес-потенціал;
- робочі місця для молоді, людей віком 40-60 років та осіб з інвалідністю;
- сучасні громадські простори, де люди зможуть як відпочити, так і попрацювати;
- гармонійний розвиток доріг та громадського транспорту;
- розвиток нових районів та зон відпочинку.
Вибори мера Києва 2020
25 жовтня 2020 року кияни проголосували за голову Київської міської ради. У перегонах взяли участь кандидати від ключових партій – Слуга народу, Батьківщина, ЄС, ОПЗЖ.
Нині відомі результати екзит-полу в Україні. Виборчі дільниці підраховують голоси.