Сергій Притула: біографія, програма і рейтинг кандидата на пост мера Києва

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори 2020. На пост мера Києва свою кандидатуру висунув Сергій Притула (Голос). За даними екзит-полу він набрав 8,3% голосів.

Нині рейтинг очолює чинний мер Києва Віталій Кличко, набравши 47,8% голосів.

Партія Голос вирішила висунути Притулу на місцеві вибори у Києві 11 серпня.

Читайте: Не розумію порівнянь із Зеленським: Притула про вибори мера Києва та головних опонентів

Біографія Сергія Притули

Народився у 1981 році в місті Збараж Тернопільської області.

Наприкінці 1990-х вступив до Тернопільської академії народного господарства, багато часу приділяв КВК, художній самодіяльності, був членом багатьох молодіжних об’єднань.

У 2000-2001 році мешкав у Лондоні, де спочатку навчався, а згодом почав працювати за різними професіями (вантажник, помічник на кухні в ресторані, будівельник, офіціант).

Після повернення в Україну продовжив навчання та гастролював з командою КВК.

Вже у 2002 році розпочинає кар’єру на телебаченні. Протягом всього часу встиг попрацювати на таких каналах, як ICTV, Інтер, Новий канал, СТБ та UA Перший.

У 2006-2009 роках знімався у відомому проекті Comedy Club Україна.

Найбільшої популярності принесло 100-серійне скетч-шоу Файна Юкрайна (2008-2010), зняте та спродюсоване спільно з гумористом Андрієм Молочним.

Згодом став ідейним натхненником та одним із учасників розважального шоу Вар’яти, яке вперше з’явилося на телебаченні у 2016 році.

З 2017 року – постійний ведучий українського нацвідбору до Євробачення.

Наприкінці 2018 року став ведучим проекту Нові лідери на телеканалі ICTV.

Озвучив низку зарубіжних мультфільмів, є володарем чотирьох нагород премії Телетріумфу.

Від початку бойових дій на Донбасі займається волонтерською діяльністю – станом на початок 2020 року на потреби армії було передано близько 40 млн грн.

Окрім допомоги українським військовим на Сході, власним коштом утримує реабілітаційний центр для постраждалих від війни у Тернополі.

Нагороджений орденами За заслуги III ступеня та Народний Герой України.

У шлюбі з першою дружиною народився син Дмитро.

Наразі одружений вдруге, з жінкою Катериною виховують спільну доньку Соломію.

Програма кандидата у мери Сергія Притули

Девіз передвиборчої кампанії Притули – Київ без напрягів. У своїй програмі він акцентує увагу на вирішенні проблем хаотичної забудови міста, неналежної транспортної розв’язки, недостатньої кількості паркувальних місць, відсутності можливостей реалізувати бізнес-потенціал.

Кандидат обіцяє налагодити роботу громадського транспорту, побудувати нові парки та зони відпочинку, створити додаткові робочі місця.

Кілька ключових тез з програми:

розумне планування без хижацької забудови;

сучасні дорожні розв’язки без заторів;

паркування в місті має бути упорядкованим;

можливість реалізувати власний бізнес-потенціал;

робочі місця для молоді, людей віком 40-60 років та осіб з інвалідністю;

сучасні громадські простори, де люди зможуть як відпочити, так і попрацювати;

гармонійний розвиток доріг та громадського транспорту;

розвиток нових районів та зон відпочинку.

Вибори мера Києва 2020

25 жовтня 2020 року кияни проголосували за голову Київської міської ради. У перегонах взяли участь кандидати від ключових партій – Слуга народу, Батьківщина, ЄС, ОПЗЖ.

Нині відомі результати екзит-полу в Україні. Виборчі дільниці підраховують голоси.