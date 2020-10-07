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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Міжнародні резерви України зменшилися на 8,7% у вересні – НБУ

Міжнародні резерви в Україні, на початку осені, становили понад $26 млн, але у вересні вони зменшились на 8,7% через проходження пікових боргових виплат за зовнішніми зобов’язаннями.

За даними НБУ, динаміку резервів упродовж першого місяця осені визначали такі чинники:

  • операції уряду з управління державним боргом;
  • операції НБУ на міжбанківському валютному ринку;
  • переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют).

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Загалом держава погасила борг у $2 664,8 млн. На обслуговування та погашення єврооблігацій було спрямовано $2 211,7 млн, на виконання інших зобов’язань держави пішло $417,4 млн.

Водночас валютні надходження на користь уряду становили $445,0 млн, зокрема $111,9 млн від розміщення ОВДП.

Для того, щоб мінімізувати коливання у бік знецінення, Національний банк виходив на ринок з інтервенціями з продажу валюти, що становили $231,5 млн.

У разі надлишкової пропозиції валюти, НБУ поповнював резерви та придбав $34 млн.

Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,3 місяця майбутнього імпорту і є достатнім для виконання зобов’язань України перед міжнародними інвесторами.

НБУ вивів з обігу надруковані гривні

1 жовтня НБУ вивів з обігу монети номіналом 25 копійок і гривні, які були випущені до 2003 року.

Усі магазини, ресторани та сфера побуту мають припинити їх приймати. Здати такі банкноти їм потрібно у банки до 16 жовтня. Кошти зарахують на банківські рахунки.

Джерело: НБУ

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