У Порошенко из-за Covid-19 ухудшилось состояние здоровья

У пятого президента Украины Петра Порошенко, который недавно заразился коронавирусом, ухудшилось состояние крови.
Об этом сообщила его жена Марина в интервью, когда рассказывала о лечении мужа.
— К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови — она очень густая — и даже врачи не могут взять анализ, чтобы проконтролировать его состояние здоровья, — сказала она.
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Коронавирус у Порошенко
О том, что у пятого президента и нардепа от фракции Европейская солидарность Петра Порошенко обнаружили коронавирус, стало известно 29 сентября.
О своем положительном тесте на коронавирус рассказал сам Порошенко и сообщил, что проходит лечение дома.
Позже стало известно, что Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких в столичную больницу.
Из-за заражения Covid-19 народный депутат прервал рабочие поездки по регионам.
Фото: Петр Порошенко