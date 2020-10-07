У Порошенко из-за Covid-19 ухудшилось состояние здоровья

У пятого президента Украины Петра Порошенко, который недавно заразился коронавирусом, ухудшилось состояние крови.

Об этом сообщила его жена Марина в интервью, когда рассказывала о лечении мужа.

— К сожалению, у него сейчас ухудшилось состояние крови — она ​​очень густая — и даже врачи не могут взять анализ, чтобы проконтролировать его состояние здоровья, — сказала она.

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Коронавирус у Порошенко

О том, что у пятого президента и нардепа от фракции Европейская солидарность Петра Порошенко обнаружили коронавирус, стало известно 29 сентября.

О своем положительном тесте на коронавирус рассказал сам Порошенко и сообщил, что проходит лечение дома.

Позже стало известно, что Порошенко госпитализировали с двусторонним воспалением легких в столичную больницу.

Из-за заражения Covid-19 народный депутат прервал рабочие поездки по регионам.

Фото: Петр Порошенко