У Порошенка через Covid-19 погіршився стан здоров’я

У п’ятого президента України Петра Порошенка, який нещодавно інфікувався коронавірусом, погіршився стан крові.

Про це повідомила його дружина Марина в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій на YouTube-каналі.

– На жаль, у нього зараз погіршився стан крові – вона дуже густа – і навіть лікарі не можуть взяти аналіз, щоб проконтролювати його стан здоров’я, – сказала вона.

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Коронавірус у Порошенка

Про те, що у п’ятого президента і нардепа від фракції Європейська солідарність Петра Порошенка виявили коронавірус, стало відомо 29 вересня.

Про свій позитивний тест на коронавірус розповів сам Порошенко і повідомив, що проходить лікування вдома.

Пізніше стало відомо, що Порошенка госпіталізували з двостороннім запаленням легень до столичної лікарні.

Через зараження Covid-19 народний депутат перервав робочі поїздки регіонами.

Фото: Петро Порошенко