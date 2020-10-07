PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

У Порошенка через Covid-19 погіршився стан здоров’я

У п’ятого президента України Петра Порошенка, який нещодавно інфікувався коронавірусом, погіршився стан крові.

Про це повідомила його дружина Марина в інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій на YouTube-каналі.

– На жаль, у нього зараз погіршився стан крові – вона дуже густа – і навіть лікарі не можуть взяти аналіз, щоб проконтролювати його стан здоров’я, – сказала вона.

Читайте: Коронавірус у Раді: інфікувалися нардепи Палиця та Шуфрич

Коронавірус у Порошенка

Про те, що у п’ятого президента і нардепа від фракції Європейська солідарність Петра Порошенка виявили коронавірус, стало відомо 29 вересня.

Про свій позитивний тест на коронавірус розповів сам Порошенко і повідомив, що проходить лікування вдома.

Пізніше стало відомо, що Порошенка госпіталізували з двостороннім запаленням легень до столичної лікарні.

Через зараження Covid-19 народний депутат перервав робочі поїздки регіонами.

Фото: Петро Порошенко

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка