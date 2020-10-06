PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Раненые украинские бойцы будут лечиться в Германии

Украинские бойцы, раненные во время военных действий на Востоке, будут проходить лечение в Германии.

Бундесвер (вооруженные силы Германии) направил за ними самолет в Украину.

Об этом в соцсети Twitter сообщили немецкие воздушные силы Luftwaffe.

— Доставляем раненых украинцев в Германию. Наш самолет вылетел из Кельна в Киев. Ожидаем возвращения сегодня вечером.

Читайте: Штраф — несколько тысяч евро: в Бундестаге ввели обязательное ношение масок

На борту самолета находятся 13 военных. Компания предоставляет гуманитарную помощь Украине с 2010 года.

С начала войны Германия приняла 125 украинских бойцов на лечение. Сегодняшняя группа стала десятой по счету.

США увеличит военную помощь Украине

Палаты Конгресса США решили увеличить военную помощь для украинской армии. В частности, речь идет о поставках летальных вооружений.

Фото: Luftwaffe

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка