Раненые украинские бойцы будут лечиться в Германии

Украинские бойцы, раненные во время военных действий на Востоке, будут проходить лечение в Германии.

Бундесвер (вооруженные силы Германии) направил за ними самолет в Украину.

Об этом в соцсети Twitter сообщили немецкие воздушные силы Luftwaffe.

На борту самолета находятся 13 военных. Компания предоставляет гуманитарную помощь Украине с 2010 года.

Zusammen mit @SanDstBw holen wir Verwundete aus der ???????? zur weiteren Behandlung nach ????????. Der #A310 der #Flugbereitschaft startete in Köln in Richtung Kiev. Wir erwarten ihn heute Abend zurück in???????? mit 13 Patienten an Bord. Seit 2010 unterstützen wir die humanitäre Hilfe für die????????. pic.twitter.com/HNLR9zxCKu

— Team_Luftwaffe (@Team_Luftwaffe) October 6, 2020