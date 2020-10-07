Велика Британія виділить Україні £5 млн допомоги

Велика Британія виділить Україні гуманітарну допомогу у розмірі £5 млн.
Ці кошти будуть спрямовані на підтримку громад на Сході країни, які постраждали внаслідок воєнного конфлікту та пандемії коронавірусу.
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Про виділення допомоги оголосять під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського 7-8 жовтня.
– Виділення коштів та підписання угод між країнами – доказ прихильності Британії до України, її безпеки та процвітання, – повідомив міністр закордонних справ Домінік Рааб.
Німеччина забрала на лікування українських військових
Українські військові, що постраждали під час війни на Сході, проходять лікування у госпіталях Збройних сил Німеччини.
6 жовтня літак німецьких повітряних сил Luftwaffe забрав 13 українців.
З початку воєнного конфлікту Німеччина вилікувала 125 українських бійців.
Джерело: Уряд Великобританії