Велика Британія виділить Україні £5 млн допомоги

Велика Британія виділить Україні гуманітарну допомогу у розмірі £5 млн.

Ці кошти будуть спрямовані на підтримку громад на Сході країни, які постраждали внаслідок воєнного конфлікту та пандемії коронавірусу.

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Про виділення допомоги оголосять під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського 7-8 жовтня.

– Виділення коштів та підписання угод між країнами – доказ прихильності Британії до України, її безпеки та процвітання, – повідомив міністр закордонних справ Домінік Рааб.

Німеччина забрала на лікування українських військових

Українські військові, що постраждали під час війни на Сході, проходять лікування у госпіталях Збройних сил Німеччини.

6 жовтня літак німецьких повітряних сил Luftwaffe забрав 13 українців.

З початку воєнного конфлікту Німеччина вилікувала 125 українських бійців.

Джерело: Уряд Великобританії