PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Велика Британія виділить Україні £5 млн допомоги

Велика Британія виділить Україні гуманітарну допомогу у розмірі £5 млн.

Ці кошти будуть спрямовані на підтримку громад на Сході країни, які постраждали внаслідок воєнного конфлікту та пандемії коронавірусу.

Читайте: Захищаємо наших друзів: США збільшать військову допомогу Україні на тлі російської агресії

Про виділення допомоги оголосять під час офіційного візиту президента України Володимира Зеленського 7-8 жовтня.

– Виділення коштів та підписання угод між країнами – доказ прихильності Британії до України, її безпеки та процвітання, – повідомив міністр закордонних справ Домінік Рааб.

Німеччина забрала на лікування українських військових

Українські військові, що постраждали під час війни на Сході, проходять лікування у госпіталях Збройних сил Німеччини.

6 жовтня літак німецьких повітряних сил Luftwaffe забрав 13 українців.

З початку воєнного конфлікту Німеччина вилікувала 125 українських бійців.

Джерело: Уряд Великобританії

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка