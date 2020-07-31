Защищаем наших друзей: США увеличат военную помощь Украине на фоне российской агрессии

Госдеп США положительно относится к увеличению поставок Украине летальных вооружений в оборонном бюджете на 2021 финансовый год. Такое решение приняли обе палаты Конгресса США.
Государственный секретарь США Майкл Помпео во время слушаний в комитете Сената по международным отношениям заявил, что администрация действительно поддерживает увеличение такой помощи.
Помпео также отметил, что Россия играет дестабилизирующую роль не только в Украине, но и в мире.
— Россия — это авторитарная дестабилизирующая сила, действующая в Украине, Ливии, Сирии и внутри западных демократий. Наша администрация прилагает усилия, чтобы защитить наши интересы и наших друзей, — отметил он.
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Также Помпео подтвердил, что действующая администрация США настроена сделать все, чтобы обезопасить Европу от рисков, которые несет строительство газопровода Северный поток-2.
Санкции против Северного потока-2
В начале июля Сенат США включил дополнительные санкции против Северного потока-2 к проекту бюджета национальной обороны.
В декабря 2019 году Америка ввела первые санкции против его строительства, нацеленные на суда, непосредственно прокладывают трубы под водой.
Новые санкции направлены также против страховщиков судов и сервисных компаний, выполняющих геодезические, траншейные, сварочные и другие работы.
Источник: Госдеп США