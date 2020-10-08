Членство в НАТО: Зеленский в Лондоне настоял на четком плане действий для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Лондон сообщил, что Украине необходим план действий относительно членства в НАТО.
По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, членство в Альянсе будет способствовать украинской безопасности и обороне.
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— Отдельно говорили о НАТО. Президент Владимир Зеленский отметил, что Украине нужен четкий план действий относительно НАТО, — отметил министр.
Соглашение о стратегическом партнерстве
8 октября в Лондоне президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали соглашение о стратегическом партнерстве.
Оно предусматривает создание свободной торговли и политическое сотрудничество между двумя странами.