Членство в НАТО: Зеленский в Лондоне настоял на четком плане действий для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Лондон сообщил, что Украине необходим план действий относительно членства в НАТО.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, членство в Альянсе будет способствовать украинской безопасности и обороне.

Читайте: Сотрудничество в оборонной отрасли: Украина и Великобритания подписали меморандум

— Отдельно говорили о НАТО. Президент Владимир Зеленский отметил, что Украине нужен четкий план действий относительно НАТО, — отметил министр.

Соглашение о стратегическом партнерстве

8 октября в Лондоне президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Оно предусматривает создание свободной торговли и политическое сотрудничество между двумя странами.