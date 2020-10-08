Членство в НАТО: Зеленський у Лондоні наголосив на чіткому плані дій для України

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Лондону повідомив, що Україні необхідний план дій щодо членства у НАТО.

За його очільник МЗС Дмитра Кулеби, членство у Альянсі сприяти українській безпеці та обороні.

Читайте: Співпраця в оборонній галузі: Україна та Велика Британія підписали меморандум

– Окремо говорили про НАТО. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібен чіткий план дій щодо НАТО, – зазначив міністр.

Угода про стратегічне партнерство

8 жовтня у Лондоні Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписали угоду про стратегічне партнерство.

Також нею передбачається створення вільної торгівлі та політична співпраця між двома країнами.