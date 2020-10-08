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Факти / Україна / Політика

Членство в НАТО: Зеленський у Лондоні наголосив на чіткому плані дій для України

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Лондону повідомив, що Україні необхідний план дій щодо членства у НАТО.

За його очільник МЗС Дмитра Кулеби, членство у Альянсі сприяти українській безпеці та обороні.

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 – Окремо говорили про НАТО. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібен чіткий план дій щодо НАТО, – зазначив міністр.

Угода про стратегічне партнерство

8 жовтня у Лондоні Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписали угоду про стратегічне партнерство.

Також нею передбачається створення вільної торгівлі та політична співпраця між двома країнами.

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