Членство в НАТО: Зеленський у Лондоні наголосив на чіткому плані дій для України

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Лондону повідомив, що Україні необхідний план дій щодо членства у НАТО.
За його очільник МЗС Дмитра Кулеби, членство у Альянсі сприяти українській безпеці та обороні.
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– Окремо говорили про НАТО. Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні потрібен чіткий план дій щодо НАТО, – зазначив міністр.
Угода про стратегічне партнерство
8 жовтня у Лондоні Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписали угоду про стратегічне партнерство.
Також нею передбачається створення вільної торгівлі та політична співпраця між двома країнами.