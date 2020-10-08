КНУ им. Шевченко закрылся на карантин

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко идет на карантин. В связи с увеличением количества больных коронавирусом учебное заведение закрывается с 8 по 23 октября.

Соответствующее распоряжение подписал ректор Леонид Губерский. Об этом сообщили на официальной странице вуза в соцсети Facebook.

— С 8 по 23 октября университет переходит на дистанционную форму обучения.

Читайте: Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

В Днепре университетам советуют учиться дистанционно

Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко обратился к областным чиновникам и в Министерство образования Украины с просьбой перевести всех студентов города на дистанционную форму обучения.

По его словам, многие из них приезжают в студенческие общежития из других городов, тем самым распространяя болезнь.

Фото: КНУ им. Шевченко