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Факты / Украина

КНУ им. Шевченко закрылся на карантин

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко идет на карантин. В связи с увеличением количества больных коронавирусом учебное заведение закрывается с 8 по 23 октября.

Соответствующее распоряжение подписал ректор Леонид Губерский. Об этом сообщили на официальной странице вуза в соцсети Facebook.

— С 8 по 23 октября университет переходит на дистанционную форму обучения.

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В Днепре университетам советуют учиться дистанционно

Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко обратился к областным чиновникам и в Министерство образования Украины с просьбой перевести всех студентов города на дистанционную форму обучения.

По его словам, многие из них приезжают в студенческие общежития из других городов, тем самым распространяя болезнь.

Фото: КНУ им. Шевченко

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