КНУ ім. Шевченка закрився на карантин

Київський національний університет імені Тараса Шевченка йде на карантин.
У зв’язку зі збільшенням кількості хворих на коронавірус навчальний заклад зачиняється з 8 до 23 жовтня.
Відповідне розпорядження підписав ректор Леонід Губерський. Про це повідомили на офіційній сторінці ВНЗ у соцмережі Facebook.
– З 8 по 23 жовтня університет переходить на дистанційну форму навчання.
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У Дніпрі університетам радять навчатися дистанційно
Заступник мера Дніпра Михайло Лисенко звернувся до обласних чиновників та Міністерства освіти України з проханням перевести всіх студентів міста на дистанційну форму навчання.
За його словами, багато з них приїжджають в студентські гуртожитки з інших міст, тим самим розповсюджуючи хворобу.
Фото: КНУ ім. Шевченка