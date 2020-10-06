В Днепре вузам советуют перейти на дистанционное обучение

Заместитель городского главы Днепра Михаил Лысенко обратился к Министерству образования Украины и уполномоченным областным чиновникам, чтобы те изменили формат обучения в Днепре на дистанционный. Сейчас студенты посещают занятия в обычном режиме, несмотря на коронавирусную болезнь.

Лысенко уверяет, что студенты ведут активную социальную жизнь, приезжают из красных и оранжевых зон на учебу, распространяя вирус.

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— Основной источник распространения коронавируса сейчас — это студенты, а рассадники инфекции — общежития, — убежден Михаил Лысенко.

5 октября специальная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного характера местного уровня приняла изменения касательно карантинных ограничений.

Теперь транспорт будет перевозить людей при наличии свободных мест. Пассажиры обязательно должны быть в масках. Также запрещены массовые мероприятия более чем на 220 человек. Спортивные залы работают, на одного человека — 10 кв.м в помещении.

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Сейчас в Украине по состоянию на 6 октября зафиксировали 4348 случая коронавируса. В Днепре за все время пандемии зафиксировали 4917 случаев болезни. Выздоровели 2900 пациентов, умерло — 98.

Европейские страны уже привыкли к дистанционному обучению. В университетах Польши, Чехии, Италии, Германии обучение проходит именно в таком формате со своими особенностями. В нескольких университетах Европы студентов отправили на самоизоляцию после массовых вспышек Covid-19. Чиновники сетуют на массовые вечеринки, в которых принимали участие студенты.

Источник: Днепровский городской совет