8 октября в Киеве зафиксировали 422случая заражения Covid-19.

Всего в столице 25 896 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: