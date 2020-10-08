В Украине местные выборы будут проходить 25 октября. Украинцы будут избирать мэров и депутатов городских советов.

В больших городах предвыборная агитация в самом разгаре. Кандидаты изо всех сил пытаются привлечь внимание избирателей к своим персонам, чтобы в 2020 году получить пост и начать менять города к лучшему. Львов — не исключение.

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Кто идет на местные выборы во Львове — читайте на Фактах ICTV.

Андрей Садовый

Андрей Садовый — действующий городской глава — планирует четвертый раз возглавить Львов. Впервые мэром города он стал в 2006 году. Кроме того, он является основателем политической партии Самопомощь, которая была представлена ​​в парламенте VIII созыва.

Именно эта партия выдвинула его в кандидаты на президентских выборах в январе 2019 года. Однако перед голосованием Садовой снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко.

Андрей Садовый родился во Львове 19 августа 1968 года. В 1995 году он получил специальность инженера электронной техники в университете Львовская политехника, а в 1997-м — получил квалификацию экономиста. В 1999 году Садовой закончил Академию государственного управления при президенте Украины и стал магистром государственного управления.

У Андрея Садового есть жена Екатерина. Пара воспитывает пять сыновей.

Руслан Кошулинский

Руслана Кошулинского на должность мэра Львова выдвинула партия Свобода. Свою политическую деятельность он начал в 1996 году. С 2012 по 2014 год он был заместителем главы Верховной Рады. Однако после перевыборов партия Свобода не попала в парламент.

В 2015 году Кошулинский получил повестку и отправился на Донбасс. Он служил старшим сержантом в 44-й артиллерийской бригаде.

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В том же году он вернулся с фронта, чтобы принять участие в местных выборах. Тогда он также баллотировался на пост городского головы. Однако Кошулинский (36,86%) проиграл Андрею Садовому (61,1%) во втором туре.

Игорь Зинкевич

Игорь Зинкевич — депутат Львовского городского совета, основатель ОО Варта 1 и партии Варта, которая и выдвигает его на должность мэра.

Зинкевич родился во Львове 9 июня 1983 года. Учился во Львовской коммерческой академии и получил квалификацию по специальности Экономическая кибернетика. Работал во Львовском городском управлении ГУ МВД. С 2019 года он работает помощником директора Львовской национальной галереи искусств им. Возницкого.

Олег Синютка

Олег Синютка — представитель Европейской солидарности на местных выборах во Львове.

Синютка родился в 1970 году в Тернопольской области. Свою первую специальность — учитель истории — он получил в Прикарпатском университете. Затем Олег Синютка пошел в армию, после которой получил второе высшее образование по специальности Экономика и управление (Прикарпатский университет).

С 2006 года он был директором департамента экономической политики Львовского городского совета, а через год стал заместителем мэра.

С 2014 по 2019 год Олег Синютка был главой Львовской облгосадминистрации. После парламентских выборов в 2019 году стал нардепом в Верховной Раде от ЕС.

Тарас Клефа

Тарас Клефа — кандидат в мэры Львова от партии Слуга народа.

Он родился во Львове 8 апреля 1974 года. В 1997 году окончил Львовский медицинский университет им. Даниила Галицкого по специальности Лечебное дело, а в 2000-м — закончил Украинскую военно-медицинскую академию по специальности Хирургия.

Тарас Клефа — участник миротворческих операций ООН, в частности 2004 года в Ираке.

С 2014 по 2016 год принимал участие в АТО на Донбассе в составе 66-го военного мобильного госпиталя. За мужество и героизм он получил орден Даниила Галицкого.

В 2015 году Тарас Клефа стал депутатом Львовского горсовета. Также в 2019 году на парламентских выборах он баллотировался по округу №118, однако в Раду ему не удалось попасть.

Игорь Телишевский

Игорь Телишевский — депутат Львовского городского совета. Баллотируется от партии За будующее.

Телишевский — глава общественной организации Центр исследований взаимодействия общин.

Роман Матис

Роман Матис — общественный деятель, правозащитник и предприниматель. На выборы идет как самовыдвиженец. Сейчас он работает руководителем управления по привлечению инвестиций в Львоской областной государственной администрации.

Также Матис с 2012 года является общественным активистом — защищает права украиноязычного населения.

Назарий Брезицкий

Назарий Брезицкий — основатель ОО Идея Города и благотворительного фонда Дело Скарбека. Также известно, что он занимается бизнесом. На местные выборы идет как самовыдвиженец.

Игорь Васюник

Игорь Васюник — политик и предприниматель. На местные выборы идет как самовыдвиженец.

Образование получил во Львовском университете им. Ивана Франко по специальности Экономика, во Львовском институте менеджмента — по специальности Менеджмент организаций, а также учился в Академии государственного управления при президенте Украины.

Васюник был нардепом с 2012 по 2019 год. Также он работал экономистом на фирме Свиточ, заместителем главы в Нафтогазе и был правительственным представителем в Укрзализныце.

Наталья ван Доеверен

Наталья ван Доеверен — доктор философии, акушер-гинеколог. Образование она получала во Львовском государственном медицинском институте, а также в Академии государственного управления при президенте Украины.

Выдвигается от Духовной Украины.

Юрий Бунь

Юрий Бунь — заведующий кафедрой хирургической стоматологии во Львовском мединституте. Также Бунь владеет стоматологической клиникой.

На местные выборы идет как самовыдвиженец.

Иван Василишин

Иван Василишин — адвокат. Образование получил в университете им. Ивана Франко.

С 2006 по 2010 год был депутатом Львовского горсовета.

Юлия Гвоздович

Юлия Гвоздович — кандидат экономических наук, депутат Львовского городского совета.

Образование получала в университете им. Ивана Франко по специальности Экономическая теория.

На парламентских выборах в 2019 году пыталась попасть в Раду по спискам Голоса, но не прошла.

На местные выборы идет от Украинской галицкой партии.

Местные выборы в Украине

25 октября в Украине пройдут местные выборы по новому избирательному кодексу, который вступил в силу 1 января 2020 года. Среди нововведений — мажоритарка на местных выборах, новые бюллетени.

Однако для большинства граждан новые правила остаются тайной. По результатам опроса социологической группы Рейтинг, 55% украинцев не знают, по какой системе пройдут местные выборы. 20% опрошенных отметили, что разбираются в новой избирательной системе, еще 26% признали свою частичную осведомленность.