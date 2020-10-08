Согласно результатам опроса социологической группы Рейтинг, 55% украинцев не знают, по какой системе пройдут местные выборы 2020.

Только 20% отметили, что осведомлены в этом вопросе, а еще 26% признали свою частичную осведомленность.

Кроме того, 37% заявили, что часто следят за местной политикой и решениями местных властей, 31% — делает это иногда, а 8% — вообще не интересуются этими вопросами.

В то же время, 58% опрошенных знают, что выборы состоятся 25 октября, еще 14% ответили, что они пройдут в этом месяце, 2% назвали другой месяц и число. Еще 26% вообще не знают или затруднились с ответом.

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Готовы прийти на избирательные участки и проголосовать 58% опрошенных, еще 21% колеблется, а 8% — возможно примут участие. Если ситуация с коронавирусом обострится, то пойдут голосовать 46%, а вот 21% — маловероятно.

Кроме того, за последние четыре года выросла убежденность в важности собственного голоса на выборах. В 2016-17 годах около половины опрошенных говорили, что их голос ничего не решает. В этом году таких — треть. Более половины убеждены в обратном.

Опрос проводила социологическая группа Рейтинг течение 4-7 октября. Опросили 5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 1,4%.

Согласно результатам, на местных выборах 2020 пять партий преодолевают барьер 5%. Это, в частности, Слуга народа, Оппозиционная платформа — За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и За будущее.

Источник: Социологическая группа Рейтинг