В Україні місцеві вибори проходитимуть 25 жовтня. Українці обиратимуть мерів та депутатів міських рад.

У великих містах передвиборча агітація у самому розпалі. Кандидати чимдуж намагаються привернути увагу виборців до своїх персон, аби у 2020 році отримати пост та почати змінювати міста на краще. Львів – не виняток.

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Хто йде на місцеві вибори у Львові – читайте на Фактах ICTV.

Андрій Садовий

Андрій Садовий – чинний міський голова – планує вчетверте очолили Львів. Вперше мером міста він став у 2006 році. Крім того, він є засновником політичної партії Самопоміч, яка була представлена у парламенті VIII скликання.

Саме ця партія висунула його у кандидати на президентських виборах у 2019 році. Проте перед голосуванням Садовий зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка.

Андрій Садовий народився у Львові 19 серпня 1968 року. У 1995 році він здобув спеціальність інженера електронної техніки в університеті Львівська політехніка, а у 1997 – отримав кваліфікацію економіста. 1999 року Садовий закінчив Академію державного управління при президентові України та став магістром державного управління.

Андрій Садовий має дружину Катерину. Пара виховує п’ять синів.

Руслан Кошулинський

Руслана Кошулинського на посаду мера Львова висунула партія Свобода. Свою політичну діяльність він розпочав у 1996 році. З 2012 до 2014 року він був заступником голови Верховної Ради. Проте після перевиборів парті Свобода не потрапила до парламенту.

У 2015 році Кошулинський отримав повістку та вирушив на Донбас. Він служив старшим сержантом у 44-й артилерійській бригаді.

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Того ж року він повернувся з фронту щоб взяти участь у місцевих виборах. Тоді він також балотувався на пост міського голови. Проте Кошулинський (36,86%) програв Андрію Садовому (61,1%) у другому турі.

Ігор Зінкевич

Ігор Зінкевич – депутат Львівської міської ради, засновник ГО Варта 1 та партії Варта, яка і висуває його на посаду мера.

Зінкевич народився у Львові 9 червня 1983 року. Навчався у Львівській комерційній академії та здобув кваліфікацію за спеціальністю Економічна кібернетика. Працював у Львівському міському управлінні ГУ МВС. З 2019 року він працює помічником директора Львівської національної галереї мистецтв ім. Возницького.

Олег Синютка

Олег Синютка – представник Європейської солідарності на місцевих виборах у Львові.

Синютка народився у 1970 році в Тернопільській області. Свою першу спеціальність – вчитель історії – він здобув у Прикарпатському університеті. Потім Олег Синютка пішов до армії, після якої отримав другу вищу освіту за спеціальністю Економіка та управління (Прикарпатський університет).

З 2006 року він був директором департаменту економічної політики Львівської міської ради, а через рік став заступником мера.

З 2014 до 2019 року Олег Синютка був головою Львівської облдержадміністрації. Після парламентських виборів у 2019 році став нардепом у Верховній раді від ЄС.

Тарас Кльофа

Тарас Кльофа – кандидат у мери Львова від партії Слуга народу.

Він народився у Львові 8 квітня 1974 року. У 1997 році закінчив Львівський медичний університет ім. Данила Галицького за спеціальністю Лікувальна справа, а 2000-го закінчив Українську військово-медичну академію за фахом Хірургія.

Тарас Кльофа – учасник миротворчих операцій ООН, зокрема 2004 року в Іраку.

З 2014 до 2016 року брав участь в АТО на Донбасі у складі 66 військового мобільного госпіталю. За мужність та героїзм він отримав орден Данила Галицького.

У 2015 році Тарас Кльофа став депутатом Львівської міськради. Також у 2019 році на парламентських виборах він балотувався у мажоритарному окрузі №118, проте у Раду йому не вдалося потрапити.

Ігор Телішевський

Ігор Телішевський – депутат Львівської міської ради. Балотується від партії За майбутнє.

Телішевський – голова громадської організації Центр досліджень взаємодії громад.

Роман Матис

Роман Матис – громадський діяч, правозахисник і підприємець. На вибори йде як самовисуванець. Наразі він працює керівником управління із залучення інвестицій у Львівській обласній державній адміністрації.

Також Матис з 2012 року є громадським активістом – захищає права україномовного населення.

Назарій Брезіцький

Назарій Брезіцький – засновник ГО Ідея Міста та благодійного фонду Справа Скарбека. Також відомо, що він займається бізнесом. На місцеві вибори йде як самовисуванець.

Ігор Васюник

Ігор Васюник – політик та підприємець. На місцеві вибори йде як висуванець.

Освіту здобував у Львівському університеті ім. Івана Франка за спеціальністю Економіка, у Львівському інституту менеджменту – за фахом Менеджмент організацій, а також навчався в Академії державного управління при президентові України.

Васюник був нардепом з 2012 до 2019 року. Також він працював економістом на фірмі Світоч, заступником голови у Нафтогазі та був урядовим представником в Укрзалізниці.

Наталія ван Доеверен

Наталія ван Доеверен – доктор філософії, акушер-гінеколог. Освіту вона здобувала у Львівському державному медичному інституті, а також в Академії державного управління при президентові України.

Висувається від Духовної України.

Юрій Бунь

Юрій Бунь – завідувач кафедри хірургічної стоматології у Львівському медінституті. Також Бунь володіє стоматологічною клінікою.

На місцеві вибори йде як самовисуванець.

Іван Василишин

Іван Василишин – адвокат. Освіту здобував в університеті ім. Івана Франка.

З 2006 до 2010 року був депутатом Львівської міськради.

Юлія Гвоздович

Юлія Гвоздович – кандидат економічних наук, депутат Львівської міської ради.

Освіту здобувала в університеті ім. Івана Франка за спеціальністю Економічна теорія.

На парламентських виборах у 2019 році намагалася потрапили до Ради за списками Голосу, але не пройшла.

На місцеві вибори йде від Української галицької партії.

Місцеві вибори в Україні

25 жовтня в Україні пройдуть місцеві вибори за новим виборчим кодексом, який набрав чинності 1 січня 2020 року. Серед нововведень – мажоритарка на місцевих виборах, нові бюлетені.

Проте для більшості громадян нові правила залишаються таємницею. За результатами опитування соціологічної групи Рейтинг, 55% українців не знають, за якою системою пройдуть місцеві вибори. 20% опитаних зазначили, що розуміються на новій виборчій системі, ще 26% визнали свою часткову обізнаність.