Кабмин на заседании 9 октября утвердил дополнительные корректирующие коэффициенты, что позволит увеличить зарплаты врачам, предоставляющим помощь больным коронавирусом.

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил – чем больше пациентов, тем больше выплаты, но доплаты в 300% остаются.

В частности, речь идет о надбавках врачам в размере 70% должностного оклада, медсестрам — 50% минимальной зарплаты, младшему медперсоналу — 25% минималки с 1 сентября.

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Правительство также внесло в перечень товаров, работ и услуг, необходимых для борьбы с коронавирусом, лабораторное оборудование для диагностики и тест-системы на антиген, которые только появились на рынке.

Лабораторным центрам дополнительно выделили на тестирование 100 млн грн, 160 млн грн – на дополнительное оборудование и 572 млн грн – на закупку кислорода.

Коронавирус в Украине 9 октября

9 октября в Украине зафиксировали очередной антирекорд по количеству больных коронавирусом — 5 804 новых случаев.

Поэтому премьер-министр Денис Шмыгаль провел совещание с председателями государственных областных администраций с участием секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, о ситуации с распространением коронавируса на территории Украины и экстренное заседание правительства.