Приватні лабораторії тестуватимуть на Covid-19 безкоштовно

Здати безкоштовний тест на коронавірус українці зможуть у приватних лабораторіях.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну.

Для проведення безкоштовного Covid-тестування уряд виділив майже 260 млн 889 тис. гривень.

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Як пояснив Максим Степанов, ці кошти вдалося зекономити внаслідок процесу закупівлі.

Окрім цього, найближчим часом приватні лабораторії отримають дофінансування 160 млн 898 тис. на закупівлю додаткового лабораторного обладнання та усіх необхідних матеріалів для проведення ПЛР-тестування, таким чином збільшивши їхню щоденну кількість в Україні.

Підвищення виплат для медиків, які лікують пацієнтів з Covid-19

На засіданні 9 жовтня Кабмін вирішив ввести коефіцієнти для підвищення зарплати медикам, які працюють з пацієнтами, хворими на коронавірус.

Плануються надбавки лікарям у розмірі 70% посадового окладу, медсестрам – 50% мінімальної зарплати, молодшому медперсоналу – 25%.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що чим більше у лікаря пацієнтів, тим більшими будуть виплати.