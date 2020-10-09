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Факты / Украина

Укрпочта начала выдавать посылки по цифровым документам в Дії

Посылки, отправленные Укрпочтой, можно забирать с помощью цифровых документов в приложении Дія.

Нововведение будет действовать во всех компьютеризированных отделениях.

С помощью цифровых документов можно забирать как внутренние, так и международные отправления, но только на сумму до 5 тыс. грн.

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— Верификация клиента происходит за считанные секунды путем считывания индивидуального цифрового штрихкода, — уточнил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Е-документы на Новой почте

Об аналогичном нововведения на Новой почте Минцифры сообщили 6 октября.

Посылки и денежные переводы можно забирать по цифровым документам.

Для этого понадобится паспорт или водительское удостоверение в приложении Дія.

Источник: Владислав Криклий

Фото: Минцифры

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