Посилки, відправлені Укрпоштою, можна забирати за домогою цифрових документів у додатку Дія.

Нововведення діятиме у всіх комп’ютеризованих відділеннях.

За допомогою цифрових документів можна забирати як внутрішні, так і міжнародні відправлення, однак лише на суму до 5 тис. грн.

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– Верифікація клієнта відбувається за лічені секунди шляхом зчитування індивідуального цифрового штрихкоду, – уточнив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Е-документи на Новій пошті

Про аналогічне нововведення на Новій пошті Мінцифри повідомили 6 жовтня.

Посилки та грошові перекази також можна забирати за цифровими документами.

Для цього знадобиться паспорт чи водійське посвідчення у додатку Дія.

Джерело: Владислав Криклій

Фото: Мінцифри