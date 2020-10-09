Посилки, відправлені Укрпоштою, можна забирати за домогою цифрових документів у додатку Дія.
Нововведення діятиме у всіх комп’ютеризованих відділеннях.
За допомогою цифрових документів можна забирати як внутрішні, так і міжнародні відправлення, однак лише на суму до 5 тис. грн.
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– Верифікація клієнта відбувається за лічені секунди шляхом зчитування індивідуального цифрового штрихкоду, – уточнив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
Е-документи на Новій пошті
Про аналогічне нововведення на Новій пошті Мінцифри повідомили 6 жовтня.
Посилки та грошові перекази також можна забирати за цифровими документами.
Для цього знадобиться паспорт чи водійське посвідчення у додатку Дія.
Джерело: Владислав Криклій
Фото: Мінцифри