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Факти / Україна / Суспільство

МОН закликає школи перейти на дистанційне навчання

Міністерство освіти і науки закликає заклади освіти перейти у режим дистанційного навчання впродовж двох наступних тижнів.

Про це написав у своєму Telegram-каналі тимчасово виконуючий обов’язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет.

За його словами, Міністерство освіти спільно з МОЗ постійно моніторять ситуацію з поширенням коронавірусної хвороби, зокрема і в закладах освіти.

– Прохання не тільки як керівника Міністерства освіти і науки, а як батька – знайти можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для наших дітей, – написав Шкарлет.

Він також наголосив, що питання організації навчання має вирішуватись на місцях.

– Важливо, щоб у такій непростій ситуації центральна та місцева влада діяли спільно. Тому дуже прошу дослухатися до рекомендацій Державної та місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також РНБО.

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За словами очільника МОЗ, найголовніше зараз – не допустити стрімкого поширення коронавірусу та зберегти здоров’я людей.

У Дніпрі університетам радять навчатися дистанційно

Заступник мера Дніпра Михайло Лисенко звернувся до обласних чиновників та Міністерства освіти України з проханням перевести всіх студентів міста на дистанційну форму навчання.

За його словами, багато з них приїжджають в студентські гуртожитки з інших міст, тим самим розповсюджуючи хворобу.

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