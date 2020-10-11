Кандидат мери Києва від партії Голос Сергій Притула заявляє, що планує займатися політикою незалежно від результатів виборів 25 жовтня.

Про це він розповів під час зустрічі з виборцями у Дніпровському районі Києва.

– Якщо кияни вирішать, що той стан справ, який можна назвати фразою “краде, але щось робить”, – це норма життя, то добре, мені доведеться з цим змиритися і підкоритися волі громади. Займатися політикою я планую незалежно від результатів столичних виборів. У мене є великі плани й амбіції, – зазначив Сергій Притула.

Читайте: Не розумію порівнянь із Зеленським: Притула про вибори мера Києва та головних опонентів

Він розповів, що поки у нього залишається робота на ТБ, яка займає близько 40 днів на рік, а решту часу він планує присвятити іншим речам.

– Мене цікавить, щоб партія Голос після місцевих виборів не затихала, а розвивалася, – додав Притула.

Рейтинг Сергія Притули

За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг протягом 4-9 вересня, за Сергія Притулу готові проголосувати 9,8% киян, які визначилися з кандидатом та планують йти на вибори. Він посідає другу сходинку, поступаючись лише чинному меру міста Віталію Кличку.