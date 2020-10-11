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Факти / Україна / Політика

Незалежно від результатів виборів: Притула не планує залишати політику

Кандидат мери Києва від партії Голос Сергій Притула заявляє, що планує займатися політикою незалежно від результатів виборів 25 жовтня.

Про це він розповів під час зустрічі з виборцями у Дніпровському районі Києва. 

– Якщо кияни вирішать, що той стан справ, який можна назвати фразою “краде, але щось робить”, – це норма життя, то добре, мені доведеться з цим змиритися і підкоритися волі громади. Займатися політикою я планую незалежно від результатів столичних виборів. У мене є великі плани й амбіції, – зазначив Сергій Притула.

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Він розповів, що поки у нього залишається робота на ТБ, яка займає близько 40 днів на рік, а решту часу він планує присвятити іншим речам.

– Мене цікавить, щоб партія Голос після місцевих виборів не затихала, а розвивалася, – додав Притула.

Рейтинг Сергія Притули

За результатами опитування, проведеного Соціологічною групою Рейтинг протягом 4-9 вересня, за Сергія Притулу готові проголосувати 9,8% киян, які визначилися з кандидатом та планують йти на вибори. Він посідає другу сходинку, поступаючись лише чинному меру міста Віталію Кличку.

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