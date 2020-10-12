Зеленский дал интервью ВВС: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Великобританию дал интервью легендарной программе HARDtalk на BBC.

О войне на Донбассе

— Это сложный вопрос. Да, я хочу это сделать быстрее (закончить войну — Ред.), Потому что понимаю: каждый день мы теряем наших людей.

Но все же мы разблокировали нормандский процесс. Это диалог. Мы вернули всех за стол. Президент Франции Эммануэль Макрон был готов, он действительно поддерживает Украину. Благодарен также госпоже Меркель. Мы вернули президента Российской Федерации.

Я понимаю, что есть такие трагические цифры. Если мы сравниваем с вами 14 тыс. и, например, в такой же период раньше — 80 или 90 тыс. нарушений, то вы видите большую разницу.

Мы реально не реагируем на какие-то одиночные выстрелы из оккупированной территории. Мы не должны делать то, что приведет к эскалации этого конфликта. Хотя есть потери.

— Но первый главный пункт был — обеспечить устойчивое прекращение огня. Я считаю, что сегодня этот пункт выполнен. Результат — за 75 дней погиб один человек. Я считаю, что это наша победа. Но вы правы, мы не сделали пока что все, что обещали.

О Минском формате

— Мы понимаем все сегодня, что у нас есть только нормандский формат. Но я все-таки хочу сказать, что мы готовы идти за Минском. Но изменения Конституции, те, которые они хотят, сегодня невозможны. И передача границы украинской власти после выборов — это неправильно.

Мы не можем обеспечить выборы там. Никто из наблюдателей не приедет. Все это понимают. Надо, чтобы Минск был немного более гибким.

Возможно ли мирное соглашение с Россией, которое вернет оккупированные территории, включая Крым

— Я верю в это. В противном случае я бы не шел в президенты Украины. Это очень сложно, и здесь нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю эту веру.

Об отставке в случае неудачи на посту президента

— Вы знаете, это не проблема для меня. Я сразу говорил, что не цепляюсь ни за рейтинги, ни за власть. Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю между нашими странами.

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О вступлении в НАТО

— Мы идем в НАТО, поскольку это безопасность в нашем регионе. Мы это понимаем, поэтому да, у нас мощная армия, мы обновляем технику, но этого мало.

И единственный шанс, я считаю, об этом говорю и Соединенным Штатам, и странам ЕС, всем говорю: если вы не хотите терять Украину, вы должны ее поддерживать. А членство в НАТО — это очень важный сигнал Российской Федерации, это самая важная поддержка.

Сейчас украинцы не хотят общаться с русскими, поэтому — НАТО.

О кадровых изменениях и увольнениях

— Я понимаю, полгода — очень мало. Но должны быть шаги, мы должны отвечать перед обществом, которому пообещали, что будут посадки. Если сейчас действующий генпрокурор до конца года не покажет своего результата, ей я дам такой же ответ.

Вы знаете, в правоохранительных органах работало много разных людей во времена Януковича. Они оставались работать во времена Порошенко. Там были профессионалы. Но я бы никогда не назначил человека, который разгонял людей на Майдане.

О президентском рейтинге

— Что касается потери рейтингов, то я вам сказал, что не цепляюсь за них. Но мне не все равно. Мне не все равно, когда говорят, что я их потерял.

Смотрите, все очень просто: в первом туре я победил, где-то 33% было. Сейчас у меня те же цифры. А люди видят, что я человек открытый, я работаю 24/7, я делаю все ради страны.

Владимир Зеленский находился с официальным визитом в Великобритании 7-8 октября. За это время Украина и Великобритания подписали Меморандум о сотрудничестве в оборонной отрасли. Также страны договорились о развитии торговли.