Зеленський дав інтервю ВВС: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії дав інтерв’ю для легендарної програми HARDtalk на ВВС.

Про війну на Донбасі

– Це складне питання. Так, я хочу це зробити швидше (закінчити війну – Ред.), тому що розумію: щодня ми втрачаємо наших людей.

Але все ж таки ми розблокували нормандський процес. Це діалог. Ми повернули всіх за стіл. Президент Франції Еммануель Макрон був готовий, він дійсно підтримує Україну. Вдячний також пані Меркель. Ми повернули президента Російської Федерації.

Я розумію, що є такі складні й трагічні цифри. Якщо ми порівнюємо з вами 14 тис. і, наприклад, у такий самий період раніше це було 80 чи 90 тис. порушень, то ви бачите велику різницю.

Ми реально не реагуємо на якісь поодинокі постріли з окупованої території. Ми не маємо робити те, що призведе до ескалації цього конфлікту. Хоча є втрати.

Але перший найголовніший пункт був – забезпечити стале припинення вогню. Я вважаю, що сьогодні цей пункт виконаний. Результат – за 75 днів загинула одна людина. Я вважаю, що це наша перемога. Але ви маєте рацію, ми не зробили поки що все те, що обіцяли.

Про Мінський формат

– Ми розуміємо всі сьогодні, що у нас є тільки нормандський формат. Але я таки хочу сказати, що ми готові йти за Мінськом. Але зміни Конституції, ті, які вони хочуть, сьогодні неможливі. І передання кордону українській владі після виборів – це неправильно.

Ми не можемо забезпечити вибори там. Ніхто зі спостерігачів не приїде. Всі це розуміють. Треба, щоб Мінськ був трішечки гнучкішим.

Чи можлива мирна угода з Росією, яка поверне окуповані території, включно з Кримом

– Я вірю в це. В іншому випадку я би не йшов в президенти України. Це дуже складно, і тут нам потрібна допомога всього світу, це є правда. Але я не втрачаю цю віру.

Про відставку у разі невдачі на посаді президента

– Ви знаєте, це не проблема для мене. Я одразу говорив, що не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами.

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Про вступ до НАТО

– Ми йдемо до НАТО, оскільки це безпека в нашому регіоні. Ми це розуміємо, тому так, у нас потужна армія, ми оновлюємо техніку, але цього замало.

І єдиний шанс, я вважаю, про це говорю і Сполученим Штатам, і країнам ЄС, всім кажу: якщо ви не хочете втрачати Україну, ви повинні її підтримувати. А членство в НАТО – це дуже важливий сигнал Російській Федерації, це найважливіша підтримка.

Зараз українці не хочуть спілкуватися з росіянами, тому – НАТО.

Про кадрові зміни і звільнення

– Я розумію, півроку – дуже мало. Але повинні бути кроки, ми повинні відповідати перед суспільством, якому пообіцяли, що будуть посадки. Якщо зараз чинний генпрокурор до кінця року не покаже свого результату, їй я дам таку саму відповідь.

Ви знаєте, в правоохоронних органах працювало багато різних людей за часів Януковича. Вони залишались працювати за часів Порошенка. Там були професіонали. Але я б ніколи не призначив людину, яка розганяла людей на Майдані.

Про президентський рейтинг

– Щодо втрати рейтингів, то я вам сказав, що не чіпляюсь за них. Але мені не все одно. Мені не все одно, коли кажуть, що я їх втратив.

Дивіться, все дуже просто: у першому турі я переміг, десь 33% було. Зараз у мене ті самі цифри. А люди бачать, що я людина відкрита, я працюю 24/7, я роблю все заради країни.

Володимир Зеленський перебував з офіційним візитом у Великій Британії 7-8 жовтня. За цей час Україна та Велика Британія підписали Меморандум про співпрацю в оборонній галузі. Також країни домовились про розвиток торгівлі.