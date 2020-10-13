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Факти / Україна

Кабмін направить 185 млн грн постраждалим від пожеж у Луганській області

Уряд спрямує 185 млн грн людям, які постраждали через пожежі у Луганській області.

Рішення ухвалили на засіданні 13 жовтня.

Кабміном передбачено такі виплати:

  • сім’ям загиблих – 200 тис. грн;
  • постраждалим з тяжкими травмами – 50 тис. грн;
  • тим, хто тримав травмування середньої тяжкості – 30 тис. грн;
  • особам з легкими травмами – 20 тис. грн.

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Місцеві мешканці, житло яких знищив вогонь, отримають 300 тис. грн на сім’ю. Тим, які потребують проведення ремонту у будинку, виплатять 50 тис. грн.

Пожежі у Луганській області

30 вересня виникли масштабні пожежі у Луганській області.

Поширенню вогню сприяв сильний вітер. Для боротьби зі стихією рятувальники задіяли авіацію.

Вогонь пошкодив будинки місцевих мешканців. Пожежі забрали життя 11 осіб, постраждали 19 українців.

Джерело: Денис Шмигаль

Фото: ДСНС

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