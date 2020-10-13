Уряд спрямує 185 млн грн людям, які постраждали через пожежі у Луганській області.

Рішення ухвалили на засіданні 13 жовтня.

Кабміном передбачено такі виплати:

сім’ям загиблих – 200 тис. грн;

постраждалим з тяжкими травмами – 50 тис. грн;

тим, хто тримав травмування середньої тяжкості – 30 тис. грн;

особам з легкими травмами – 20 тис. грн.

Читайте: Поліцейські знайшли джерела пожеж на Луганщині

Місцеві мешканці, житло яких знищив вогонь, отримають 300 тис. грн на сім’ю. Тим, які потребують проведення ремонту у будинку, виплатять 50 тис. грн.

Пожежі у Луганській області

30 вересня виникли масштабні пожежі у Луганській області.

Поширенню вогню сприяв сильний вітер. Для боротьби зі стихією рятувальники задіяли авіацію.

Вогонь пошкодив будинки місцевих мешканців. Пожежі забрали життя 11 осіб, постраждали 19 українців.

Джерело: Денис Шмигаль

Фото: ДСНС