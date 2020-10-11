В Украине в красной и оранжевой карантинных зонах ужесточат карантин, а также в стране готовят дополнительные госпитале в трех городах.

Ряд решений по борьбе с распространением коронавируса приняли во время последнего совещания у президента Украины.

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Об этом рассказал глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

Вузы временно переводят на дистанционное обучение.

Каникулы в школах должны начаться раньше. Оптимальным считается, чтобы каникулы начались до 15 октября.

В красных и оранжевых зонах ограничили работу заведений общественного питания. Учреждения должны закрываться не позднее, чем в 22.00.

Президент Украина поручил Министерству здравоохранения увеличить запасы средств индивидуальной защиты и медицинских препаратов, которые применяют при лечении Covid-19.

В Киеве, Одессе и Мариуполе развернут дополнительные госпитале на случай, если закончатся места в больницах первой и второй волны.

Для лечения больных с Covid-19 готовят ведомственные больницы и учреждения, подчиненные Медицинской академии наук.

Для работы в инфекционных отделениях привлекут интернов и студентов старших курсов медицинских вузов.

Также в Украине увеличат количество ПЦР-тестов с 30-35 тыс. до 50 тыс. В сутки. Кабмин уже выделил на это 260 млн грн, из которых 100 млн на контракты с частными лабораториями, 160 млн грн на закупку реагентов и лабораторного оборудования.

До конца октября местные власти должны оборудовать 80% койкомест с больными коронавирусом подачей кислорода. Регионы на это получили 572 млн грн.

В Украине планируют увеличить штрафы за несоблюдение масочного режима. Для этого Верховная Рада должна внести изменения в соответствующий закон. Изменения предусматривают штраф 3,4 — 5,1 тыс. грн для предприятий, предпринимателей, учреждений и организаций, которые пропустили людей без масок.

Коронавирус в Украине 11 октября

По состоянию на 11 октября коронавирусом в Украине заразились за сутки 4 768 человек. В целом инфицированы 261 034 украинца.

Летальных случаев было за день 85, а за время пандемии – 4 972.

В то же время выздоровели 113 507 пациентов, за последний день – 937.