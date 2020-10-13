Комісія ТЕБ та НС рекомендує школам встановити з 15 до 30 жовтня 2020 року канікули, а надалі перейти на дистанційну та змішану форму навчання з урахуванням епідеміологічної ситуації.

Відповідні рекомендації ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Читайте: Дистанційне навчання може початися раніше: Кличко про роботу шкіл та канікули в Києві

Також рекомендовано закладам професійної та вищої освіти перейти з 15 жовтня до 15 листопада 2020 року на дистанційну форму навчання.

Комісія також виступає за те, аби виселити студентів з гуртожитків, окрім сиріт, осіб, позбавлених батьківського піклування, здобувачів освіти з тимчасово окупованих територій, червоних карантинних зон, іноземних громадян та осіб без громадянства.

Крім того, комісія не рекомендує виселяти з гуртожитків студентів, які поєднують навчання з роботою.

Посилення карантину в Україні

Українська влада ухвалила низку рішень, які покликанні боротися з поширенням коронавірусу у країні.

У червоній та помаранчевій каратинних зонах посилять обмеження, а також у країні готують додаткові госпіталі у трьох містах.

Як в Україні посилять карантин – читайте на Фактах ICTV.