Володимир Зеленський озвучив одне з п’яти запитань, яке буде на опитуванні 25 жовтня.

Запитання він оприлюдним у своєму відео-зверненні.

– Чи потрібно запровадити довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах?

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Глава держави закликав прийти на виборчу дільницю та вирішити це.

– Буде так, як вирішиш ти, бо Україна – це ти, – звернувся до українців Володимир Зеленський.

Вранці 13 жовтня Володимир Зеленський звернувся до українців та повідомив, що планує додати до бюлетня на місцеві вибори 2020 п’ять важливих запитань.

За оцінками експертів, ймовірно, йдеться про проведення референдуму у день виборів.