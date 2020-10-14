Минздрав не против поставки российской вакцины: Степанов назвал условие

В Минздраве Украины считают, что возможность закупки вакцины против коронавируса в России существует, однако ее должна одобрить ВОЗ.

Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

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— У нас есть соответствующее заявление от России, что они сделали вакцину. Но никаких подтверждений от международных организаций относительно эффективности этой вакцины, что она прошла все стадии и она безопасна, у Минздрава нет, — отметил Степанов.

Он подчеркнул, что Украина может закупить российскую вакцину только если ее одобрит Всемирная организация здравоохранения.

Вакцина от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована первая вакцина от коронавируса.

В сентябре началась третья фаза испытаний вакцины, в то же время, она фактически пошла в гражданский оборот — местные информационные агентства писали, что вакцину начали получать люди из групп риска, учителя и медики.

Президент РФ Владимир Путин не исключает возможностипоставки российской вакцины против коронавируса в Украину.

Глава страны считает, что для этого надо договориться с официальным Киевом.