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Факти / Україна

МОЗ не проти закупівлі російської вакцини: Степанов назвав умову

У МОЗ України вважають, що можливість закупівлі вакцини проти коронавірусу в Росії існує, проте її має схвалити ВООЗ.

Про це заявив глава Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов.

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– У нас є відповідна заява від росіян, що вони зробили вакцину. Але ніяких підтверджень від міжнародних організацій щодо дієвості цієї вакцини, що вона пройшла всі стадії і вона безпечна, у Міністерства охорони здоров’я немає, – зазначив Степанов.

Він підкреслив, що Україна може закупити російську вакцину лише якщо її схвалить Всесвітня організація охорони здоров’я.

Вакцина від коронавіруса

11 серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що у країні зареєстрована перша вакцина від коронавірусу.

У вересні почалася третя фаза випробувань вакцини, водночас вона фактично пішла у цивільний оборот — місцеві інформаційні агентства писали, що вакцину почали отримувати люди з груп ризику, вчителі та медики.

Президент РФ Володимир Путін не відкидає можливістьдоправлення російської вакцини проти коронавірусу до України.

Очільник країни вважає, що для цього необхідно домовитися з офіційним Києвом.

Фото: Урядовий портал

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