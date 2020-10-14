Около $40 за дозу – это предварительная стоимость вакцины против коронавируса, когда она появится в Украине.

Конечная цена еще не сформирована, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов.

По его словам, компании-производители вакцин, которые проводят третью фазу клинических испытаний, называли предварительную цену – $37.

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– Но они не исключают, что она будет снижена в итоге, при этом существенно, – отметил Степанов.

Российская вакцина против коронавируса

В Минздраве Украины не исключают возможности закупки вакцины против коронавируса у России, но при условии подтверждения ее эффективности со стороны международных организаций.

Украина может закупить российскую вакцину только в случае ее одобрения ВОЗ.

11 августа президент России Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована первая вакцина от коронавируса.