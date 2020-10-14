Близько $40 за дозу – це попередня вартість вакцини проти коронавірусу, коли вона з’явиться в Україні.

Кінцева ціна ще не сформована, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, компанії-виробники вакцин, які проводять третю фазу клінічних випробувань, називали попередню ціну – $37.

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– Але вони не виключають, що вона буде знижена у підсумку, до того ж істотно, – зазначив Степанов.

Російська вакцина проти коронавірусу

У МОЗ України не виключають можливості закупівлі вакцини проти коронавірусу у Росії, але за умови підтвердження її ефективності з боку міжнародних організацій.

Україна може закупити російську вакцину тільки у разі її схвалення ВООЗ.

11 серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що в країні зареєстрована перша вакцина від коронавірусу.