Президент Владимир Зеленский надеется, что режим тишины на востоке Украины станет стабильным и постоянным, несмотря на попытки его сорвать.

Об этом глава государства заявил во время выступления на церемонии принесения присяги лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

— Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну и не терять своих героев, делаем все возможное, чтобы в Украине наступил желанный мир. Сегодня 80-й день, как объявлено прекращение огня, и несмотря на попытки его сорвать, мы надеемся, что тишина на востоке Украины будет стабильной и постоянной, — сказал Зеленский.

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Президент также подчеркнул, что День защитника Украины, который отмечается 14 октября — это не только мужской праздник.

— День защитника Украины — это день тех, кто на протяжении столетий защищал нашу землю, а в 2014 году защитил Украину от российской агрессии и продолжает защищать сегодня. Эта война принесла нам колоссальные потери. Самые болезненные из них — это человеческие жизни, жизни лучших сыновей и дочерей нашего народа, которые погибли за нашу независимость, за Украину.

Зеленский также сообщил, что в среду поедет на восток Украины, где встретится с украинским бойцами.

В День защитника Украины президент Владимир Зеленский почтил память воинов, погибших во время военных действий за независимость нашего государства.

Глава государства возложил цветы к Стене памяти на Михайловской площади в Киеве.