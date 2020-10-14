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Факты / Украина

Зеленский почтил память воинов, погибших за независимость Украины

В День защитника Украины президент Владимир Зеленский почтил память воинов, погибших во время военных действий за независимость нашего государства.

Глава государства возложил цветы к Стене памяти на Михайловской площади в Киеве.

День защитника Украины: Зеленский почтил память погибших воинов

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Вместе с ним в церемонии также принял участие руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Выставка ко Дню защитника

В Киеве ко Дню защитника Украины открылась выставка Воля Украины или смерть. Увидеть ее можно возле Главпочтамта на Крещатике.

Выставка изображена в виде 15 баннеров. На них изображены предпосылки антибольшевистских крестьянских восстаний в 1919-1920 годах.

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