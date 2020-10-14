Президент Володимир Зеленський сподівається, що режим тиші на сході України стане стабільним та постійним, незважаючи на спроби його зірвати.

Про це глава держави заявив під час виступу на церемонії складання присяги ліцеїстами Київського військового ліцею імені Івана Богуна.

– Сьогодні ми робимо все можливе, щоб припинити війну та не втрачати своїх героїв, робимо все можливе, щоб в Україні настав бажаний мир. Сьогодні 80-й день, як оголошено припинення вогню, і незважаючи на спроби його зірвати, ми маємо надію, що тиша на сході України буде стабільною та постійною, – сказав Зеленський.

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Президент також підкреслив, що День захисника України, який відзначається 14 жовтня – це не тільки чоловіче свято.

– День захисника України – це день тих, хто упродовж століть боронив нашу землю, а у 2014 році захистив Україну від російської агресії і продовжує захищати сьогодні. Ця війна принесла нам колосальні втрати. Найболючіші з них – це людські життя, життя найкращих синів і доньок нашого народу, які загинули за нашу незалежність, за Україну.

Зеленський також повідомив, що у середу поїде на схід України, де зустрінеться з українськими бійцями.

У День захисника України президент Володимир Зеленський ушанував пам’ять воїнів, які загинули під час військових дій за незалежність нашої держави.

Глава держави поклав квіти до Стіни пам’яті на Михайлівській площі у Києві.