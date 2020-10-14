День захисника України: Зеленський вшанував память загиблих воїнів

У День захисника України президент Володимир Зеленський ушанував пам’ять воїнів, які загинули під час військових дій за незалежність нашої держави.
Глава держави поклав квіти до Стіни пам’яті на Михайлівській площі у Києві.
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Разом з ним у церемонії також взяв участь керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Виставка до Дня захисника
У Києві до Дня захисника України відкрилася виставка Воля України або смерть. Побачити її можна біля Головпоштамту на Хрещатику.
Виставка зображена у вигляді 15 банерів. На них зображені передумови антибільшовицьких селянських повстань у 1919-1920 роках.