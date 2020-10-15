Должностной оклад министра внутренних дел Арсена Авакова в сентябре 2020 года составил 55 030 грн.

Согласно документам, которые предоставили Фактам ICTV в МВД, глава министерства также получил надбавку за работу с документами, составляющими государственную тайну (11 006 грн) и за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн (11 006 грн).

Но общая сумма к выплате, после вычета всех удержаний, составила 38 020 грн.

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— Проведено удержание заработной платы в соответствии со ст. 29 закона Украины О внесении изменений в закон О государственном бюджете Украины на 2020 год от 13.04.2020 №553-IX, — говорится в ответе МВД.

В сентябре 2020 Аваков не получал надбавок к зарплате в виде материальной помощи.

Сколько денег получил премьер-министр

В сентябре 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль получил 44 927 грн. Соответствующую сумму глава правительства получил только после всех отчислений.

Такую же сумму в сентябре получили вице-премьер-министры и министр Кабинета министров.