Посадовий оклад міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у вересні 2020 року склав 55 030 грн.

Згідно з документами, які надали Фактам ICTV в МВС, очільник міністерства також отримав надбавку за роботу з документами, що становлять державну таємницю (11 006 грн) та за виконання функцій державного експерта з питань таємниць (11 006 грн).

Та загальна сума до виплати, після відрахування всіх утримань, склала 38 020 грн.

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– Проведено утримання заробітної плати відповідно до ст. 29 закону України Про внесення змін до закону Про державний бюджет України на 2020 рік від 13.04.2020 №553-IX, – йдеться у відповіді МВС.

У вересні 2020 року Аваков не отримував надбавок до зарплати у вигляді матеріальної допомоги.

Скільки грошей отримав прем’єр-міністр

У вересні 2020 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль отримав 44 927 грн. Відповідну суму очільнику уряду виплатили лише після усіх відрахувань.

Таку саму суму у вересні отримали віце-прем’єр-міністри та міністр Кабінету міністрів.