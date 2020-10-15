Выход Российской Федерации из консультационной группы по переговорам по краху малайзийского боинга МН17 является красноречивым свидетельством страха России перед правдой.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время телефонного разговора с министров иностранных дел Нидерландов Стефом Блоком.

Во время разговора главы министерств обсудили взаимодействие в привлечении виновных за аварию боинга МН17 в рамках судебных процессов в Нидерландах и международных судебных инстанциях.

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В то же время, Кулеба отметил, что Украина всегда была открытой к сотрудничеству и предоставляла всю необходимую информацию голландской власти по этому делу.

Министры договорились продолжать сотрудничество с целью установления справедливости и привлечения виновных к ответственности.

Утром 15 октября Россия сообщила, что выходит из консультационной группы с Австралией и Нидерландами по авиакатастрофе рейса МН17 в небе над Украиной 17 июля 2014 года.

В МИД России считают межгосударственную жалобу Нидерландов в Европейский суд по правам человека в связи с катастрофой рейса МН17 в июле 2020 года ударом по российско-нидерландским отношениям.