Вихід Російської Федерації з консультаційної групи з переговорів щодо краху малайзійського боїнга МН17 є красномовним свідченням страху Росії перед правдою.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з міністрів закордонних справ Нідерландів Стефом Блоком.

Під час розмови глави міністерств обговорили взаємодію в притягненні винних за аварію боїнга МН17 в рамках судових процесів в Нідерландах і міжнародних судових інстанціях.

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Водночас, Кулеба зазначив, що Україна завжди була відкритою до співпраці і надавала всю необхідну інформацію голландській владі у цій справі.

Міністри домовилися продовжувати співробітництво з метою встановлення справедливості та притягнення винних до відповідальності.

Вранці 15 жовтня Росія повідомила, що виходить з консультаційної групи з Австралією та Нідерландами щодо авіакатастрофи рейсу МН17 у небі над Україною 17 липня 2014 року.

У МЗС Росії вважають міждержавну скаргу Нідерландів в Європейський суд з прав людини у зв’язку з катастрофою рейсу МН17 в липні 2020 року ударом по російсько-нідерландським відносинам.