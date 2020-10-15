Государственные дачи за огромными заборами для чиновников — это традиция еще с советских времен. То, что осталось в наследство от Советского Союза, глубоко прижилось среди чиновников независимой Украины.

В клубе элитного жилья жители комплексов Конча-Заспы и территории Пущи-Водицы. Все VIP-имения — в несколько этажей. Одним из таких домов пользовалась генпрокурор Ирина Венедиктова.

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Глава госуправления делами закрытых комплексов Сергей Березенко рассказывает, что резиденция №14 всегда была на особом счету. В такой проживали только VIPы.

По словам главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, право заезжать на эту дачу имеют только президенты, премьеры и главы парламента. Но отнюдь не генпрокурор.

Но разрешение Ирина Венедиктова все же получила, и генпрокурор воспользовалась этой возможностью. Правда, журналисты раскопали, что генпрокурор недоплачивала за огромное имение.

После скандала Венедиктова пообещала уехать из Пущи-Водицы. Но оказалось, что уехала она в соседнюю Конча-Заспу.

По данным журналистов, генпрокурору там подготовили дом отдыха на 130 квадратов. Стоимость аренды составляет 25 тыс. грн в месяц. Бывший глава президентского секретариата времен Ющенко говорит, что это дешево для такого поместья.

Возможно Ирина Венедиктова будет жить рядом с резиденцией Владимира Зеленского. Содержание резиденции президента в этом году обойдется бюджету в 3,5 млн грн. Такую смету озвучили в Офисе президента.

Зеленский переезд из частного жилья на госдачу объяснил необходимостью защититься от коронавируса. Но в интервью западным журналистам он пообещал впоследствии уехать из Конча-Заспы.

Иногда доходит до абсурда. Право на даче осталось даже по тем, кто бежал из Украины после Революции достоинства. Так в Конча-Заспе арендует дом Раиса Богатырева, бывшая министр здравоохранения при Януковиче.

А имение бывшего премьера Николая Азарова даже пытались сдавать в аренду, но похоже безуспешно. И это несмотря на то, что дом совсем не простой.

В нем есть несколько этажей, своя сауна, бассейн. Есть кабинет с дорогих пород дерева и даже свой огород. Николай Янович любил здесь выращивать капусту.

Неподалеку дом еще одного экс-премьер-министра Витольда Фокина. Чиновник на пенсии прославился после скандала с его внучкой. Что якобы она пристроила дедушку в контактную группу по переговорам по Донбассу.

Фокин живет в государственной резиденции уже почти 30 лет. У него здесь похоже пожизненная прописка.

Получение чиновниками элитного жилья — привилегия, которая сохранилась в большинстве постсоветских стран. Самые роскошные резиденции сейчас у российского президента Владимира Путина. В одной из таких он даже укрывается от коронавируса, как рассказал оппозиционный политик Илья Пономарев.

Его резиденция в Ново-Огарево скорее напоминает роскошный бункер. Все, кто заходят на территорию и обслуживающий персонал тщательно проверяются. Те, кто контактируют с Путиным, перед встречей должны пройти двухнедельный карантин.

Между тем, и в Украине из-за коронавируса количество желающих изолироваться в комплексах закрытого типа будет только расти.

Чиновники разворовали средства для строительства казарм

В Одесской области СБУ разоблачила должностных лиц Министерства обороны, которые присвоили бюджетные средства, предназначенные на строительство военных городков.

Во время осмотра двух казарм правоохранители выявили факты невыполнения работ на сумму свыше 11 млн грн.

Известно, что чиновники при выполнении подрядных строительных работ подписывали акты за фактически невыполненные услуги по строительству казарм улучшенной планировки в поселке Черноморское.