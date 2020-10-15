Державні дачі за величезними парканами для високопосадовців – це традиція ще з радянських часів. Те, що залишилося у спадок від Радянського Союзу, глибоко прижилося серед чиновників незалежної України.

У клубі елітного житла мешканці комплексів Конча-Заспи та території Пущі-Водиці. Всі VIP-маєтки – у кілька поверхів. Одним із таких будинків користувалась генпрокурор Ірина Венедіктова.

Читайте: Скільки коштує сусідство з Трампом: ціни та комуналка у маєтках Маямі

Очільник держуправління справами закритих комплексів Сергій Березенко розповідає, що резиденція №14 завжди була на особливому рахунку. У такій проживали лише VIPи.

За словами очільника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, право заїжджати на цю дачу мають лише президенти, прем’єри та голови парламенту. Але аж ніяк не генпрокурор.

Але дозвіл Ірина Венедіктова все ж таки отримала і генпрокурор скористалась цією можливістю. Правда, журналісти розкопали, що генпрокурор недоплачувала за величезний маєток.

Після скандалу Венедіктова пообіцяла виїхати з Пущі-Водиці. Але виявилося, що виїхала вона у сусідню Кончу-Заспу.

За даними журналістів, генпрокурору там підготували будинок відпочинку на 130 квадратів. Вартість оренди сягає 25 тис. грн на місяць. Колишній очільник президентського секретаріату часів Ющенка каже, що це дешево для такого маєтку.

Можливо Ірина Венедіктова буде жити поруч з резиденцією Володимира Зеленського. Утримання резиденції президента цьогоріч обійдеться бюджету в 3,5 млн грн. Такий кошторис озвучили в Офісі президента.

Зеленський переїзд з приватного житла на держдачу пояснив необхідністю захиститися від коронавірусу. Але в інтерв’ю західним журналістам він пообіцяв згодом виїхати з Конча-Заспи.

Інколи доходить до абсурду. Право на дачі залишилося навіть за тими, хто втік з України після Революції гідності. Так у Конча-Заспі орендує будинок Раїса Богатирьова, колишня міністр охорони здоров’я часів Януковича.

А маєток колишнього прем’єра Миколи Азарова навіть намагалися здавати в оренду, та схоже безуспішно. І це попри те, що будинок зовсім не простий.

В ньому є кілька поверхів, своя сауна, басейн. Є кабінет із дорогих порід дерева та навіть свій город. Микола Янович полюбляв тут вирощувати капусту.

Неподалік будинок ще одного екс-прем’єр міністра Вітольда Фокіна. Чиновник на пенсії прославився після скандалу із його онучкою. Що нібито вона прилаштувала дідуся в контактну групу щодо переговорів по Донбасу.

Фокін мешкає у державній резиденції вже майже 30 років. У нього тут схоже пожиттєва прописка.

Отримання високопосадовцями елітного житла – привілей, який зберігся в більшості пострадянських країн. Найрозкішніші резиденції нині у російського президента Володимира Путіна. В одній із таких він навіть укривається від коронавірусу, розповів опозиційний політик Ілля Пономарьов.

Його резиденція у Ново-Огарьово швидше нагадує розкішний бункер. Усі хто заходять на територію та обслуговуючий персонал ретельно перевіряються. Ті, хто контактують із Путіним, перед зустріччю мають пройти двотижневий карантин.

Тим часом, і в Україні через коронавірус кількість бажаючих ізолюватися у комплексах закритого типу лише зростатиме.

Посадовці розікрали кошти для будівництва казарм

В Одеській області СБУ викрила посадовців Міністерства оборони, які привласнили бюджетні кошти, призначені на будівництво військових містечок.

Під час огляду двох казарм правоохоронці виявили факти невиконання робіт на суму понад 11 млн грн.

Наразі відомо, що чиновники під час виконання підрядних будівельних робіт підписували акти за фактично невиконані послуги із будівництва казарм поліпшеного планування у селищі Чорноморське.