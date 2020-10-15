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Факты / Украина / Общество

С начала войны в оккупированной Донецкой области закрыли 19 угольных шахт

Начиная с весны 2014 года, когда начались боевые действия на востоке Украины, на оккупированной территории Донецкой области перестали работать 19 угольных шахт.

Мониторинг проводила Восточная правозащитная группа при поддержке посольства Германии в Украине.

С начала войны в оккупированной Донецкой области закрыли 19 угольных шахт

Из-за закрытия шахт без работы остались 28,7 тыс. жителей так называемой ДНР.

Оккупационные власти объяснили такую ​​политику “обострением в угольной отрасли”.

Читайте: Заменим украинцами: Лукашенко пригрозил уволить белорусских шахтеров

За тот же период на территориях Луганской и Донецкой областей, которые находятся под контролем Украины, было закрыто лишь четыре государственные шахты.

С начала войны в оккупированной Донецкой области закрыли 19 угольных шахт

Режим тишины на Донбассе — мнение президента Зеленского

Президент Владимир Зеленский надеется, что режим тишины на Донбассе станет стабильным и постоянным, несмотря на попытки боевиков его сорвать.

По состоянию на вечер 15 октября тишина на Донбассе сохраняется уже 81 день.

Источник: Восточная правозащитная группа

Фото: Dreamstime

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