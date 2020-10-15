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Факти / Україна / Суспільство

З початку війни на окупованій Донеччині закрили 19 вугільних шахт

Починаючи з весни 2014 року, коли розпочалися бойові дії на сході України, на окупованій території Донецької області перестали працювати 19 вугільних шахт.

Моніторинг проводила Східна правозахисна група за підтримки посольства Німеччини в Україні.

З початку війни на окупованій Донеччині закрили 19 вугільних шахт

Через закриття шахт без роботи залишилися 28,7 тис. мешканців так званої ДНР.

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Окупаційна влада пояснила таку політику “загостренням у вугільній галузі”.

За той же період на територіях Луганської та Донецької областей, які перебувають під контролем України, було закрито лише чотири державні шахти.

З початку війни на окупованій Донеччині закрили 19 вугільних шахт

Режим тиші на Донбасі – думка президента Зеленського

Президент Володимир Зеленський сподівається, що режим тиші на Донбасі стане стабільним та постійним, незважаючи на спроби бойовиків його зірвати.

Станом на вечір 15 жовтня тиша на Донбасі зберігається вже 81 день.

Джерело: Східна правозахисна група

Фото: Dreamstime

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