Президент Украины Владимир Зеленский озвучил второй вопрос всенародного опроса, который пройдет 25 октября во время местных выборов.

Он звучит так:

— Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Утром 13 октября Владимир Зеленский обратился к украинцам и сообщил, что планирует добавить в бюллетень на местные выборы 2020 пять важных вопросов.

Нужно ли создание на Донбассе свободной экономической зоны? Да

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Первый вопрос звучит так: нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?